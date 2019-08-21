HABER

Anne baba katline 2 kez müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Kartal'da anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kişi, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da anne ve babasını yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emrah Öztürk, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Öztürk ve avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Emrah Öztürk, olay anını hatırlamadığını savunarak, "Çocukluğumdan bugüne kadar gelen problemler nedeniyle ve biriken sıkıntılarımdan dolayı rahatsızlığım da söz konusuydu. Pişmanım. Yoksa bir insan anne ve babasını nasıl öldürür?" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Öztürk'ü annesi Hatice ve babası Bülent Öztürk'ü kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öztürk'ün mahkeme heyetine saygılı davranmasını takdiri indirim nedeni sayan heyet, sanığın 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Öztürk'ün tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mart 2018'de Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi Zambak Sokağı'ndaki bir sitede oturan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin ihbar üzerine ikamet ettikleri evde cansız bedenlerinin bulunduğu anlatılmıştı.

Olayın meydana geldiği yerde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesinde evden en son sanık Emrah Öztürk'ün çıktığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Öztürk'ün alınan ifadesinde, ölen kişilerin anne ve babası olduğunu, aynı adreste yaşadıklarını anlattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Öztürk'ün suç tarihinde bankadan borcunun ödenmesi için bilgi geldiğini, ödemezse hapis cezasıyla karşılaşabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle durumu anne ve babasıyla paylaştığını, bu konuda aralarında tartışma yaşandığını, anne ve babasının kendisine hakaret içeren sözler söylemesi üzerine öfkelendiğini, mutfaktan aldığı et bıçağı ile anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Öztürk'ün "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
VIII. Altay Toplulukları Sempozyumu başladıVIII. Altay Toplulukları Sempozyumu başladı
Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadıKanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kartal müebbet

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.