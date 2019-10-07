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"Anne Baba Okulu" seminerleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: - "Evliliğin üzerine konulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Çocuklara eğitim verirken en güzel eğitim, güzel aile ve ebeveyn olmakla başlar" - "Dünyevileşme mantığıyla çıkılan evlilik yolculuğunun, İslami anlamda istenen hedefe ulaşması çok mümkün ve kolay gözükmüyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Burhan İşliyen, "Evliliğin üzerine konulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Çocuklara eğitim verirken en güzel eğitim, güzel aile ve ebeveyn olmakla başlar." dedi.

İşliyen, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) anne ve babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi amacıyla ilk kez düzenlenen "Anne Baba Okulu" projesinin açılışında, Kur'an ve sünnete göre ebeveynlik anlayışı konusunda seminer verdi.

Kamuoyunda aile kurumuna dair kötü örneklerin yer aldığı ortamda, TDV KAGEM tarafından yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten İşliyen, İslam dininin kurallarının hayatın her alanını etkilediğini söyledi.

İşliyen, insanların evlenirken Allah'ın rızasını hedef gözetmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Evlilik, kişinin manevi ve dini hayatını korumaya yönelik Rabbimizin emrettiği tedbirlerden birisidir. Cenabıhak, Müslüman topluma bekar olanları evlendirmeyi emreder. Müslüman toplum ve anne babalar evliliği olabildiğince kolaylaştıracak tedbirleri almakla sorumludurlar. Onun için pahalı çeyizler, ağır şartlar koyup da evliliği zorlaştırmak bir Müslüman'a yakışmaz. Evliliği bir İslami temel üzerine kuracağız. Dünyevileşme mantığıyla çıkılan evlilik yolculuğunun, İslami anlamda istenen hedefe ulaşması çok mümkün ve kolay gözükmüyor."

- "Teşekkür dilini geliştirmek lazım"

Kur'an-ı Kerim'e göre evliliğin sevgi ve şefkat üzerine kurulması gerektiğini dile getiren İşliyen, şöyle devam etti:

"Sevgiyi çoğaltacak, merhameti yerleştirecek bir dil kullanmak lazım. Sevdiğini karşıdaki insana mutlaka söylemek lazım. Sevgiyi söylemek konusunda cömert davranmak ve teşekkür dilini geliştirmek lazım. Evliliğin üzerine konulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Güzel olmak ve güzel davranmak lazım çünkü çocuklar kopya ederler, bakarlar. Anne, baba ve evlat ilişkisini konuşmadan önce iyi bir anne baba olmayı konuşmak lazım."

- Seminerler 14 hafta sürecek

Projeyle anne ve babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi, mutlu, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin prensiplerini öğrenebilmesi ve çocuklarıyla kuracakları iletişimin daha nitelikli hale gelebilmesi hedefleniyor.

Merkezin konferans salonunda 14 hafta boyunca her pazartesi saat 18.30'da yapılacak seminerlere eşlerin birlikte katılım sağlaması önemseniyor.

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"Anne Baba Okulu" projesi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen TDV KAGEM

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