Anne baba olmak neden güçleşiyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Seven Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sperm sayısının giderek azaldığını, bu durumun normal yolla gebelik elde etme şansını düşürdüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 50 ayrı çalışmanın verilerine göre yaptığı değerlendirmede son 30 yıl içinde sperm sayısı 60 milyondan 15 milyona düştü. Avrupa kıtasında 1985 - 2010 yılları arasında sperm sayısındaki düşüş oranı yüzde 39 oldu. Sperm sayısındaki düşüş olanları Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıt’alarında dikkat çekici oranlarda gerçekleşti.

Sperm sayısı neden azalıyor?

Doç. Dr. Ali Seven sperm sayısındaki düşüşün, giderek sanayileşen hayatın ve işlenmiş gıda tüketiminin istenmeyen sonucu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Seven , “Erkeklerde 60 milyon ile 200 milyon arasında olması gereken sperm sayısı 15 milyona kadar düştü. Sperm sayısının azalması normal yollarla hamilelik elde etme şansımızı düşürüyor. Bu da ailelerin yardımcı üreme tekniklerine başvurularını arttırıyor. Artan sanayileşme, çevresel faktörler, hormonlu ve katkı maddeli gıdalar, tarım ilaçları, ağır metaller, fazla kilo, tütün kullanımı sperm sayısını azaltıyor. Sperm sayısının azalmasından sorumlu tutulanlar arasında elektromanyetik kirlilik de var. Kucağımızdan inmeyen bilgisayarlar, etrafımızı saran WiFi ağlar, elimizden düşmeyen cep telefonları sperm sayısını azaltmakla suçlanıyor” diye konuştu.