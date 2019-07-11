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Anne baba olmak neden güçleşiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

Anne baba olmak neden güçleşiyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Seven Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sperm sayısının giderek azaldığını, bu durumun normal yolla gebelik elde etme şansını düşürdüğünü söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 50 ayrı çalışmanın verilerine göre yaptığı değerlendirmede son 30 yıl içinde sperm sayısı 60 milyondan 15 milyona düştü. Avrupa kıtasında 1985 - 2010 yılları arasında sperm sayısındaki düşüş oranı yüzde 39 oldu. Sperm sayısındaki düşüş olanları Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıt’alarında dikkat çekici oranlarda gerçekleşti.

Sperm sayısı neden azalıyor?
Doç. Dr. Ali Seven sperm sayısındaki düşüşün, giderek sanayileşen hayatın ve işlenmiş gıda tüketiminin istenmeyen sonucu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Seven , “Erkeklerde 60 milyon ile 200 milyon arasında olması gereken sperm sayısı 15 milyona kadar düştü. Sperm sayısının azalması normal yollarla hamilelik elde etme şansımızı düşürüyor. Bu da ailelerin yardımcı üreme tekniklerine başvurularını arttırıyor. Artan sanayileşme, çevresel faktörler, hormonlu ve katkı maddeli gıdalar, tarım ilaçları, ağır metaller, fazla kilo, tütün kullanımı sperm sayısını azaltıyor. Sperm sayısının azalmasından sorumlu tutulanlar arasında elektromanyetik kirlilik de var. Kucağımızdan inmeyen bilgisayarlar, etrafımızı saran WiFi ağlar, elimizden düşmeyen cep telefonları sperm sayısını azaltmakla suçlanıyor” diye konuştu.

Beslenmeye dikkat edin
“Sperm sayısı ile beslenme ilişkisi binlerce yıldır tartışılan bir konu ve haklılık payı da var. Bir yandan tedavi devam ederken bir yandan da beslenme ve yaşam alışkanlıkları gözden geçirilmeli” diyerek günlük hayatın yeniden düzenlemesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ali Seven, “Organik beslenin, katkı maddeli, işlenmiş ve paketli ürün almayın, evde yemek pişirip yeme alışkanlığını geri kazanın. Doğal beslenmek ve hareketli yaşamak önemlidir. Günde 5 porsiyon meyve-sebze, arı ürünleri (bal, polen, propolis), kırmızı ve mor renkli antioksidan oranı yüksek meyveler; avokado, yaban mersini, nar, üzüm; deniz ürünlerini beslenmenize ekleyin. Doktorunuzun önereceği bazı vitaminler, omega-3 ve bazı antioksidanlar beslenmeye eklenebilir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre ferula - çakşır otu bitkisinin bir türü (Ferula elaeochytris Korovin) sperm sayısının artmasını destekliyor. Ancak bu beslenme desteklerinin mutlaka doktor tavsiyesi ile ve eczanelerden alınarak kullanılması lazım” dedi.

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