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Anne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Cengiz Önder (40) musiki tutkusunu önce çocuklarına, ardından da 18 yıllık eşine sevdirince ortaya musiki ailesi çıktı.

Anne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurdu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Cengiz Önder (40) musiki tutkusunu önce çocuklarına, ardından da 18 yıllık eşine sevdirince ortaya musiki ailesi çıktı. Ut, keman, kanun ve deften oluşan enstrümanları çalan Önder ailesi, kurdukları koroyla 1 yıldır sahneye çıkıyor ve bu şekilde geçimini sağlıyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf musikisi üzerine yüksek lisans yapan Cengiz Önder, eşi Naciye (40), çocukları Ayşe (16) ve Cihan (11) ile kurduğu 'Ailem Musiki Korosu' ile kültürel faaliyetler ve özel gecelerde program yaparak hayatını kazanmaya başladı. Her akşam en az 1 saat evde musiki çalışması yapan ve şu ana kadar 100 eserlik repertuvar oluşturan aile, ilahi, tasavvuf musikisi ve Türk Sanat Müziği üzerine çalışma yapıyor.
1 YILDIR SAHNEYE ÇIKIYORLAR
Cengiz Önder enstrüman olarak ut çalıyor, grubun solistliğini yapıyor. İlahiyat Fakültesi mezunu olan eşi Naciye Önder ise ev işlerinin yanı sıra gruba defle eşlik ediyor. Tahsilini yazılım mühendisliği üzerine yapmak isteyen lise öğrencisi Ayşe Önder kemancı, ortaokulda öğrenim gören Cihan ise grubun kanunisi olarak görev yapıyor. Ailem Musiki Korosu, son 1 yıldır sahneye çıktıkları kültürel etkinliklerden elde ettikleriyle geçiniyor.
'UDA KARŞI SEMPATİM VARDI'
Cengiz Önder, lise yıllarını İstanbul'da geçirdiğini, hafızlık eğitimi aldığı o yıllarda ilahi söyleyerek müzik kulağına sahip olduğunu belirterek, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Şeyhler köyünde oturan babasının kulaktan dolma bilgilerle bağlama çalmayı öğrendiğini ve geniş bir repertuvara sahip olduğunu, bu yeteneğinin babadan gelmiş olabileceğini anlattı. İstanbul'da gençlik yıllarında başlayan müzik tutkusunun devam ettiğini ve üniversite eğitimi için Isparta'ya döndüğünü belirten Cengiz Önder, enstrümanlardan en çok uda ilgi duyduğunu ve üniversitede hocası Erdoğan Ateş'ten bu alanda eğitim aldığını aktardı.
'ÇOCUKLARIMA MÜZİKLE NASİHATI YEĞLEDİM'
Her fırsatta müziğe ilgisini dile getiren Cengiz Önder, çocukları büyümeye başlayınca onlara da bu sevgiyi aşılamaya başladığını kaydederek, "Çocuklarıma hayatı öğretirken bunu sözle değil de o şarkıların dizelerindeki güzel sözlerle öğretmeyi daha uygun bulup, önce kızım Ayşe ile eğitime başladım. Ayşe, enstrümanlardan en çok kemanı beğendi ve dostlarımızın sayesiyle keman eğitimine başladık. Kısa sürede öğrendi. Ardından oğlum Cihan bir enstrümanı taşıyacak fiziki yapıya ulaşınca onu da kanuni olması yönünde yönlendirdim. Baba oğul kanun dersleri aldık ve başarılı da olduk. Bir müzik grubu olabilmemiz için ritim eksiğimiz vardı. Ben ritim sazı alıp koydum ve eşimi de bu işe kanalize ettim. Eşim de kısa sürede bunu başardı ve biz ailem müzik grubunu böylelikle oluşturmuş olduk" dedi.
'MÜZİĞİ HOBİ OLARAK İCRA EDECEĞİM'
Ayşe Önder, ailesinden kopacağı güne kadar bu işi devam ettireceğini, sonrasında ise sadece hobi olarak müzikle ilgilenmeyi düşündüğünü aktardı. Cihan Önder, ileride müzikle uğraşmayı planladığından söz ederek, konservatuvara gitmek istediğini söyledi.
HEM EV İŞİ, HEM MÜZİK
Naciye Önder de bir yandan ev işleri, diğer yandan KPSS hazırlıkları ile yoğun bir tempoya rağmen müzik çalışmalarını hiç aksatmadığını söyledi. Henüz pek tanınmadıkları için dolu dolu programları olmadığından bahseden Naciye Önder, evin geçimini şimdilik müzik yaparak sağladıklarını, KPSS'de iyi bir puan alarak sabit geliri olan bir işe yerleşmek istediğini de ifade etti.

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Anne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurduAnne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurduAnne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurduAnne- baba ve 2 çocuğu musiki korosu kurdu

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