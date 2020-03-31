Anne-babadan geçiyor! Varis tedavi edilmezse öldürüyor

Halk arasında bir yaşlılık problemi olarak görülen ve bazen çok önemsenmeyen varisler, yaşam konforunun yanı sıra hayati tehlikeye de yol açan bir damar rahatsızlığı olarak ön plana çıkıyor. Akciğer embolisi riskini de beraberinde getiren varisler, kalıtsal olma özelliğiyle aileden çocuğa miras kalıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas hem anne, hem de babasında varis olan çocuğun ileride aynı sorunu yaşama oranının %90 olduğunu ifade ediyor.

ANNE VE BABADA VARİS VARSA YÜZDE 90 ÇOCUKLARINDA DA OLUYOR

''Variste genetik faktörler çok önemli. İstatistikler bize şunu gösteriyor. Anne babasında varis olmayan bireylerin bacaklarında varis oluşma oranı % 20 civarında. Ailede yani anne babada varis görüldüğü zaman bu oran artıyor. Ebeveynlerin sadece birinde varis sorunu varsa onların kız çocuklarında görülme oranı %60 , erkek çocuklarında görülme oranı %20 olarak dikkat çekiyor. Şayet anne babanın her ikisinde de varis varsa çocuklarında cinsiyetinden bağımsız olarak %90 oranında aynı sorun ortaya çıkıyor.

HER 10 KADININ 7'SİNDE VARİS VAR

Varislerin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımına bakacak olursak her 3 varisli bireyin 2'si kadın, 1'i erkek olarak oranlanıyor. Günümüzde sadece kadınlar arasında bir oranlama yapılacak olursa 10 kadından 7'si varis sorunu yaşıyor. Bu rakam tüm sağlık sorunları içindeki yeri değerlendirildiğinde de oldukça yüksek bir rakamsal veri.