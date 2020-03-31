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Anne-babadan geçiyor! Varis tedavi edilmezse öldürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kalıtsal bir hastalık olan varis, anne-babadan çocuğa geçiyor. Ebeveynlerde görülen varisin çocuklarda da yüzde 90 oranında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Varis halk arasında yaşlılık problemi olarak görülse de her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, varislerin ölümcül sonuçlara neden olabildiğinin altını çiziyor. İşte varis ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Anne-babadan geçiyor! Varis tedavi edilmezse öldürüyor

Halk arasında bir yaşlılık problemi olarak görülen ve bazen çok önemsenmeyen varisler, yaşam konforunun yanı sıra hayati tehlikeye de yol açan bir damar rahatsızlığı olarak ön plana çıkıyor. Akciğer embolisi riskini de beraberinde getiren varisler, kalıtsal olma özelliğiyle aileden çocuğa miras kalıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas hem anne, hem de babasında varis olan çocuğun ileride aynı sorunu yaşama oranının %90 olduğunu ifade ediyor.

ANNE VE BABADA VARİS VARSA YÜZDE 90 ÇOCUKLARINDA DA OLUYOR

''Variste genetik faktörler çok önemli. İstatistikler bize şunu gösteriyor. Anne babasında varis olmayan bireylerin bacaklarında varis oluşma oranı % 20 civarında. Ailede yani anne babada varis görüldüğü zaman bu oran artıyor. Ebeveynlerin sadece birinde varis sorunu varsa onların kız çocuklarında görülme oranı %60 , erkek çocuklarında görülme oranı %20 olarak dikkat çekiyor. Şayet anne babanın her ikisinde de varis varsa çocuklarında cinsiyetinden bağımsız olarak %90 oranında aynı sorun ortaya çıkıyor.

HER 10 KADININ 7'SİNDE VARİS VAR

Varislerin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımına bakacak olursak her 3 varisli bireyin 2'si kadın, 1'i erkek olarak oranlanıyor. Günümüzde sadece kadınlar arasında bir oranlama yapılacak olursa 10 kadından 7'si varis sorunu yaşıyor. Bu rakam tüm sağlık sorunları içindeki yeri değerlendirildiğinde de oldukça yüksek bir rakamsal veri.

ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA VARİS GÖRÜLME ORANI DA ARTIYOR

Kadınlarda hamilelik, menapoz, hormonal oynamalar varisin görülmesinde doğrudan etkili oluyor. Hamilelik sayısına göre oran da artıyor. Örneğin hiç hamile kalmamış birinde varis görülme oranı %20-25'lerdeyken, 4 çocuğu olanlarda varis görülme yüzde 60'lara ulaşıyor.

HER YAŞTA VARİS GÖRÜLEBİLİYOR

Bu bir yaşlı hastalığı değil. Çocuk yaşlarda da varis görülebiliyor. Ancak oran verecek olursak 50 yaşın altındaki bireylerde varis görülme oranı %25, 60 yaşın üzerinde varis görülme oranı ise % 46 civarında.

VARİS ÖLÜMCÜL SONUÇLARA SEBEBİYET VEREBİLİR

Görülme oranı çok yüksek olan varisler, şayet tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Şöyle ki; Varis gelişmiş damarların herhangi bir yerine bir pıhtı oturabilir. Bu kan pıhtısı yerinden koptuğunda akciğere gidebiliyor ve Pulmoner emboliyle yaşamsal bir tehdit oluşturabiliyor. Dolayısıyla varislerin zamanında tedavisi büyük önem arz ediyor.''

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Anahtar Kelimeler:
Varis genetik

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