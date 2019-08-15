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Anne babalar bahçede çocuklar okulda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Anne babalar bahçede çocuklar okulda

Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.
Ordu'da geçen hafta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden kente gelen mevsimlik fındık işçileri de yerli işçilerle birlikte çalışıyor. Anne babalar bahçede çalışırken, yaşları 4-13 arasında değişen çocukları da yaz okulunda eğitim görüyor. İkizce ilçesinde bir fındık firması tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan proje kapsamında eğitim gören çocuklar, çeşitli aktivitelere de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.
Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, geçen yıl başlattıkları 'Her Çocuk Bir Dünya' Projesi'nin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 80 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Amacımız yine çocukları sahadan alıp, gün içerisinde burada eğitim verip onları giyindirip, bir takım hediyeler verip aynı zamanda sabah, öğle ve akşam yemeklerini verip, öğretmen arkadaşlarımız aracılığı ile eğitim verip bahçelerden uzak tutmak. Çocukların bahçelerde olmasını istemiyoruz. Onların saha da değil de okulda eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sağlık taramasından da geçireceğiz. Bu projenin tek ve ana amacı çocukları bahçelerden uzak tutmak" dedi.
80 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR
Bu tür sosyal projelerin yaygınlaştırılmasını da isteyen Durak, "Biz çocukların aileleri ile de ilgileniyoruz. Onların anneleri ile de hoca hanımlar ilgileniyorlar, bilgilendiriyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Geçen yıl 150 civarında bir öğrencimiz vardı. Bu yıl 80 civarında bir öğrencimiz var ama bu sayı artacaktır. Çocukları bahçede görmek istemiyoruz. Bunu Avrupa’da haksız rekabet olarak karşımıza çıkartıyorlar. Biz böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama biraz belgelendirmek istiyoruz. Bu tür programlar Karadeniz bölgesinde yaygın hale gelirse belki biraz büyük bir ses çıkar ve Avrupa’da bu konuyla alakalı haksız rekabetin önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

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Anne babalar bahçede çocuklar okuldaAnne babalar bahçede çocuklar okuldaAnne babalar bahçede çocuklar okulda

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