Anne babalar bahçede çocuklar okulda

Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Ordu'da geçen hafta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden kente gelen mevsimlik fındık işçileri de yerli işçilerle birlikte çalışıyor. Anne babalar bahçede çalışırken, yaşları 4-13 arasında değişen çocukları da yaz okulunda eğitim görüyor. İkizce ilçesinde bir fındık firması tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan proje kapsamında eğitim gören çocuklar, çeşitli aktivitelere de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, geçen yıl başlattıkları 'Her Çocuk Bir Dünya' Projesi'nin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 80 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Amacımız yine çocukları sahadan alıp, gün içerisinde burada eğitim verip onları giyindirip, bir takım hediyeler verip aynı zamanda sabah, öğle ve akşam yemeklerini verip, öğretmen arkadaşlarımız aracılığı ile eğitim verip bahçelerden uzak tutmak. Çocukların bahçelerde olmasını istemiyoruz. Onların saha da değil de okulda eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sağlık taramasından da geçireceğiz. Bu projenin tek ve ana amacı çocukları bahçelerden uzak tutmak" dedi.