Anne-babalar dikkat! Eğer çocuğunuz internete giriyorsa...

Eğer bir ebeveynseniz çocuk yetiştirmek gibi huzurlu fakat bir o kadar da zor bir işle uğraşıyorsunuz demek. Hayatın zorluklarıyla yüzleşip gerçek hayata atılma yolunda onlara yol göstermek öncelikli göreviniz. Anı zamanda onları dışarıdaki tehlikelerden de uzak tutmalısınız. Yanlış internet kullanımının da bu tehlikelerden birisi olduğunun bilinmesi gerekir.
Günümüz okullarında öğrenciler internete erişim sağlayabiliyorlar. Fakat çoğu zaman öğretmenler öğrencilerin araştırmalarını yapmaları için interneti kullanmalarını beklemezler. Çocuklarınız ilkokuldan lise ve daha sonra üniversiteye doğru ilerledikçe interneti nasıl doğru kullanacağını ve tuzaklardan nasıl kaçınılacağını öğrenmek için yardımınıza ihtiyaç duyacaklar. Bu da demek oluyor ki; ebeveynler olarak en azından çocuklarınızın evde geçirdikleri zamanda onların internet erişimini kontrol etmelisiniz.
Kontrolün kapsamı yaşa göre değişir. Fakat genellikle ilk yıllarda daha kısıtlayıcı olmalısınız. Çocuklarınız büyümeye başladığında zamanla olgunlaşacak ve internette neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini anlayacaktır. Onlar olgunlaştıkça siz de kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmalısınız.
EVDE İNTERNET ERİŞİMİNİ SINIRLANDIRMAK
Çocuklarınız eve geldiler ve interneti kullanmak istiyorlar, internet erişimini nasıl sınırlandırırsınız? Hiçbir şey yapmadan önce internetle ilgili koyacağınız kurallara karar vermelisiniz. Daha sonra bu kurallar hakkında onlarla konuşarak sizin beklentilerinizin ne olduğunu bilmelerini sağlayın. Çocuklarınız internette vakit geçirdikleri sürede kontrol edildiklerini bilecek ve internette tehlikeden uzak kalmaları kolaylaşacak.
Elbette çocuğunuzun internette vakit geçirdiği süre boyunca yaptıklarını başında durarak takip edemezsiniz. Fakat bunu sizin yerinize yapacak ve interneti sınırlandıracak araçlar kullanabilirsiniz. Web içeriklerini filtreleyen ve web gezintisini istenmeyen yerler adına kısıtlayan ebeveyn kontrol panelleriyle çocuğunuzun internet erişimini kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.
İLKOKUL VE LİSE YILLARINDA İNTERNET KONTROLÜ
Bildiğiniz gibi artık ilkokulların çoğunda bilgisayarlar var ve çoğu zaman bu bilgisayarların geniş bant erişimi olmaz. Bu yaşlardaki çocuklara öğretmenleri tarafından internetten nasıl bilgi aramaları gerektiğinin öğretilmesini sağlayacak aktiviteler yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun okulunda bu tarz bir eğitim eksikliği olsa bile sizin bunu onlar için yapmanız gerekiyor.
Okulda gönüllü anne-baba olarak çocukların interneti doğru ve dar bantta kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çocuklarınızın bu konuda bilinçlendiklerini birinci gözden görebilir ve sürece doğrudan dahil olabilirsiniz.
Çocuğunuzun lise hayatı başladığında akademik hayatı da bir üst seviyeye çıkar ve yoğunlaşır. Birçok araştırma için interneti kullanması gerektiğinden bazı kısıtlamaların kaldırılması gerekir. Fakat bu durumda bile onların interneti gerçekten gerektiği şekilde kullandığından emin olmalısınız. Sosyal medya platformlarını kullanırken de zarar görecekleri etkileşimlerden kaçınılması gerektiğini onlara anlatmalısınız.
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