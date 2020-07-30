Anne-babalar dikkat! Eğer çocuğunuz internete giriyorsa...

Eğer bir ebeveynseniz çocuk yetiştirmek gibi huzurlu fakat bir o kadar da zor bir işle uğraşıyorsunuz demek. Hayatın zorluklarıyla yüzleşip gerçek hayata atılma yolunda onlara yol göstermek öncelikli göreviniz. Anı zamanda onları dışarıdaki tehlikelerden de uzak tutmalısınız. Yanlış internet kullanımının da bu tehlikelerden birisi olduğunun bilinmesi gerekir.

Günümüz okullarında öğrenciler internete erişim sağlayabiliyorlar. Fakat çoğu zaman öğretmenler öğrencilerin araştırmalarını yapmaları için interneti kullanmalarını beklemezler. Çocuklarınız ilkokuldan lise ve daha sonra üniversiteye doğru ilerledikçe interneti nasıl doğru kullanacağını ve tuzaklardan nasıl kaçınılacağını öğrenmek için yardımınıza ihtiyaç duyacaklar. Bu da demek oluyor ki; ebeveynler olarak en azından çocuklarınızın evde geçirdikleri zamanda onların internet erişimini kontrol etmelisiniz.

Kontrolün kapsamı yaşa göre değişir. Fakat genellikle ilk yıllarda daha kısıtlayıcı olmalısınız. Çocuklarınız büyümeye başladığında zamanla olgunlaşacak ve internette neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini anlayacaktır. Onlar olgunlaştıkça siz de kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmalısınız.