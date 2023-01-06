Anne babalara müjde! Gelişen teknolojiyle bu da oldu: İşte "bebek ağlaması tercümanı"

Teknoloji gün geçtikçe geliyor. Teknoloji geliştikçe gerçek olamayacak kadar şaşırtıcı ürünler de ortaya çıkıyor. Bu ürünlerden birisi dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olarak bilinen ve Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'te sergilendi. Ürün ise yapay zeka destekli bir bebek ağlaması tercümanı.

BEBEK AĞLAMASI TERCÜMANI ANNE BABALARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Mashable'ın haberine göre; Tayvanlı bir şirketi tarafından sergilenen yapay zeka destekli bebek ağlaması tercümanı ebeveynlerin ihtiyaçlarını çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Beşiğe veya bebek arabasına takılabilen yumuşak silikon kaplı cihaz, şirketin patentli teknolojisini kullanarak bir bebeğin ağlamasını analiz ederek "rahatsızlık endeksinde" bulunan dört ihtiyaçtan birini belirliyor. Bu dört ihtiyaç ise "açlık, kirli bez, uykulu ve rahatlık ihtiyacı" olarak sıralanıyor.

Bebeğin ağlamaya başlamasıyla 10 saniye içinde çevirinin geldiği belirtilirken, cihaz kullanıldıkça çevirinin daha doğru olacağı kaydediliyor.

Cihaz ayrıca sağlıkla ilgili bilgileri kaydedebiliyor, bir bebeğin ne kadar uykulu veya rahat olduğunu algılayabiliyor ve hatta otomatik olarak yatıştırıcı müzik çalabiliyor. Örneğin, cihazın otomatik olarak bir ninni veya "patentli rahim sesi" çalabildiği söyleniyor.

Bunun dışında uyku yardım ışığı, ebeveyn ses kaydı, uygulamada bebek bezi envanteri ve bebek bezi değişim bildirimi, Alexa desteği ve gece lambası gibi özellikler de var.

Yapay zeka destekli bebek ağlaması tercümanı ve onun gibi cihazlar anne babaların işini (özellikle de gelecekte) kolaylaştıracak gibi görünüyor.

