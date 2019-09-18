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Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Amasya’da anne-babası boşanan, velayeti annesine verilen, şiddet gördüğü gerekçesiyle babasının yanına dönen 8 yaşındaki çocuk, nakil alamadığı için okuluna devam edemiyor.Amasya’da yaşayan A.K., eşi olan N.Ç.’den 5 yıl önce boşandı.

Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli

Amasya’da anne-babası boşanan, velayeti annesine verilen, şiddet gördüğü gerekçesiyle babasının yanına dönen 8 yaşındaki çocuk, nakil alamadığı için okuluna devam edemiyor.
Amasya’da yaşayan A.K., eşi olan N.Ç.’den 5 yıl önce boşandı. Boşanmanın ardından çiftin 8 yaşındaki kızları M.B.K.’nin velayeti annesine verildi. Ancak bir süre sonra küçük kızın annesinden şiddet gördüğü iddia edildi. Daha sonra baba A.K., kızı M.B.K.’nin velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı.
Dava süreci devam ederken baba 8 yaşındaki kızının da isteği üzerine hem velayetinin kendisine verilmesini hem de kızının eğitim öğretim hayatının aksamaması için okul naklinin yaşadığı yer olan Amasya’nın Merzifon ilçesine alınmasını istiyor. 2015 yılında eşinden boşandığını ifade eden A.K. “Boşandıktan sonra annesi kızımızı almadı. Sonra 2018 yılında kızım isteyerek annesine gitmek istedi ve kendi ellerimle annesine teslim ettim. Daha sonrasında kızımın kilo kaybını fark ettim. Kızım, bana geldiğinde annesi tarafından şiddete maruz kaldığını, korktuğunu söyledi” dedi.

“Nakil olmadığı için kızım için devamsızlık işliyor”
Adliyeye gidip davacı olduğunu ifade eden A.K., “Kızım için koruma kararı da istedim. Artık okullar açıldı. Karşı tarafla herhangi bir iletişimimiz yok. Devlet okuluna gittim ama almadılar. Özel okula gittim ve durumumu anlattım. Karşı taraf da bu durumdan haberdar. Ama nakil olmadığı için kızım için devamsızlık işliyor. Karşı taraf kızımın naklini vermiyor. Kızımın hem velayeti için hem de okul naklini Eskişehir’den Amasya’nın Merzifon ilçesine aldırmak için uğraşıyorum. Nakil sorunu yaşadığım için kızım mağdur oluyor. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.
Küçük kız M.B.K. ise annesinin yanında şiddet gördüğünü iddia ederek, babasının yanında yaşamak istediğini ifade etti.

Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli

Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli

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