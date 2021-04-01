HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti

Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti

01.04.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

1/

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Polisi arayarak evi yaktığını ihbar eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, alevlerin sardığı binadakiler korku içinde binayı tahliye etti.
Olay 23.30 sıralarında İzmit Ayazma Mahallesi Gazi Emir Sokak ile Dila Sokak kesişiminde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı anne babasıyla yaşadığı öğrenilen Ferhat S., bir gün önce hasta oldukları için ablasına giden anne ve babası ile tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferhat S. tartışmadan bir gün sonra oturduğu 7. Kattaki dairesini ateşe vererek polis ekiplerini aradı. Evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. olay yerinden ayrılırken, yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarı attı
Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin uyarısı ile bina sakinleri hızla evlerini tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını alevlerle kaplarken, korku içinde dışarı çıkan bina sakinleri ise yangını battaniyelere sarılarak korku dolu gözlerle izledi.
“O adamı bu apartmanda istemeyeceğiz”
Yangında kendilerini dışarı atan bina yöneticisi Yücel Adıgüzel, yangına neden olan şahsın daha önce sürekli taşkınlık çıkararak apartmana zarar verdiğini ve bu olayın ardından şahsı binada istemediklerini söyledi. Yücel, “Anne babası evde yoktu zaten. Çoğunlukla kafası güzel oluyor. Çıkmış yukarı bir şeyleri yakmış, sonra aşağıya inmiş. Aşağıdaki komşulara, ‘Ben yukarısını yaktım, itfaiyeyi ve polisi aradım. Ben gidiyorum’ demiş. Basmış gitmiş sonra. Allah’tan anne babası yoktu. Hastaymış kızına gitmiş. Mecburen şikayetçi olacağız. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. O kadar insanı tehlikeye attı. Amcadan olmasak da o adamı bu apartmanda istemeyeceğiz” dedi.
Yangın 1 saatte kontrol altına alındı
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 7 katındaki 4 dairenin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Korkunç olay! İhbar sonrası kazılan alandan ceset çıktıKorkunç olay! İhbar sonrası kazılan alandan ceset çıktı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu

Ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu

Kayseri’de toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! İhbar sonrası kazılan alandan ceset çıktı

Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı

Konya'da yaşlı çiftin evinde korkutan patlama

Yaşlı çiftin evinde korkutan patlama

Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllıdır

Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllıdır

Kılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.