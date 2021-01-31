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Anne, babası ve kardeşini toprağa verdi

31.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Samsun’da birliğine teslim olduktan sonra meydana gelen trafik kazasında anne, babası ve kardeşini kaybeden asker, ailesini toprağa verdi.İstanbul Esenyurt’ta ikamet Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapmak üzere oğlu Mürsel Çelik’i (24) Samsun’da birliğine teslim etti.

Samsun’da birliğine teslim olduktan sonra meydana gelen trafik kazasında anne, babası ve kardeşini kaybeden asker, ailesini toprağa verdi.
İstanbul Esenyurt’ta ikamet Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapmak üzere oğlu Mürsel Çelik’i (24) Samsun’da birliğine teslim etti. Dönüş yoluna geçen aile, Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresinde kaza yaptı. Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticareti araç, yoldan çıkarak devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik (41) ile oğlu Gürsel Çelik (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun’da yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Armutalan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy meydanında helallik alındıktan sonra cenazelee traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta önce annenin, daha sonra baba ile oğlunun cenaze namazı kılındı. Hayatının en büyük acısını yaşayan Mürsel Çelik, metanetini korumaya çalıştı. Cenazeler yan yana eşilen mezarlarda toprağa verildi.

"Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim"
Ailesine son görevini yapan Mürsel Çelik, ”Söylenecek pek bir şey yok. Takdiri ilahi diyoruz. Rabbimden gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim. Babam beni birliğe teslim ettikten birkaç saat sonra kaza yapmış” dedi.

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