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Anne-babasını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez müebbet

03.03.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Anne-babasını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez müebbet

İzmir'in Narlıdere ilçesinde tartıştığı babası Tahsin Çopur (82) ile annesi Tuna Çopur'u (70) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Deniz Çopur (45), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet hapse indirildi.

Şizofreni hastası Deniz Çopur, 25 Şubat 2018 günü, Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak'taki evlerinde emekli öğretmen babası Tahsin Çopur ve emekli bankacı annesi Tuna Çopur'a bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Çopur çifti, kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Çopur ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ANNESİNİ 40, BABASINI 30 YERİNDEN BIÇAKLADI

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Deniz Çopur, SEGBİS ile katılırken, Tuna Çopur'un ablası ile sanık avukatı, salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın olay tarihinde akli dengesinin yerinde olduğunu, annesini 40, babasını da 30 kez bıçakladığını bildirdirek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

'ÖLDÜRMEMİN TEK SEBEBİ HASTALIĞIMDIR'

Son sözü sorulan sanık Deniz Çopur ise, "Olay anında kendimde değildim. Annemi ve babamı öldürmemin tek sebebi hastalığımdır. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet hapis cezasına indirdi.

DHA

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cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aman hasta diye salmayın iki kişiyi daha öldürür en iyisi zehirli iğne bu tiplere .
Tahliyesini istiyomuş manyağa bak hee cıkta 3-5 kişi daha öldür. Adalet yerini bulda asılman gerekiyor kamil

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