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Anne-babasını, karısını ve çocuklarını öldüren katil 26 yıl sonra serbest

BBC BBC
28.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Fransa'da anne-babası, karısı ve çocuklarını öldüren ve hayatı bir kitapla iki filme konu olan Jean-Claude Romand adlı mahkum 26 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Anne-babasını, karısını ve çocuklarını öldüren katil 26 yıl sonra serbest

Cinayetleri işlemeden önce 18 yıl boyunca kendisini tıp fakültesi öğrencisi ardından da Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) araştırmacı olarak tanıtan Romand, aslında aile dostlarından "İsviçre'de yatırım yapıyorum" diye aldığı paralarla geçiniyordu.

Bugün 65 yaşında olan Romand, yaptıkları deşifre olmak üzereyken 1993'te yakınlarını Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Başlangıçta Romand, ailesinin Lyon'da kendisine aldığı dairenin satışından gelen parayla geçindi. Bu para bitince, yakınlarından BM çalışanı olarak yatırım hakkı olduğunu söylediği hayali projeler için para toplamaya başladı. 1992'nin sonunda, dolandırdığı kişiler para istemeye başladı. Bir aile dostu, Romand'ın aslında WHO'da çalışmadığını ortaya çıkardı.

ANNE, BABA VE KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜ, KARISINI VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP YAKTI

Ocak 1993'te karısını evde oklavayla, yedi yaşındaki kızı ve beş yaşındaki oğlunu da tüfekle öldürdü.

Aynı gün 80 kilometre mesafedeki anne-babasının evine gitti. Anne ve babasıyla köpeklerini öldürdükten sonra eve döndü. Karısı ve çocuklarının olduğu evi ateşe verdi ve uyku hapları alarak intihar girişiminde bulundu.

Ama Romand, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Gözaltındayken suçlarını itiraf etti. 1986'da cinayetten suçlu bulundu.

2015'te cezasındaki asgari hapis süresini doldurdu ve bu Nisan'da tahliye kararı çıktı.

HAYATI BİR ROMAN VE İKİ FİLME KONU OLDU

Romand, cinayetten hüküm giymeden önce yazar Emmanuel Carrère'ye hikayesini anlattı.

Carrere'nin Türkçe'ye "Rakip" adıyla çevrilen "L'Adversaire" adlı kitabı 2000'de yayımlandı. Kısa zamanda en çok satan kitaplar arasında yer alan Rakip'in iki yıl içinde filmi çekildi.

Romand'ın davası 2001 yapımı L'Emploi du Temps (İş Yok Zaman Çok) adlı filme de konu oldu. Filmde ailesine her gün işe gittiğini söyleyen ancak İsviçre ile Fransa arasında arabasıyla amaçsızca dolaşan kovulmuş bir yöneticinin hikayesi anlatılıyor.

Romand hapisteyken yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söyledi ve dine yöneldi.

Eski kayınbiraderi Emmanuel Crolet, Fransız radyosuna "Özgür sözcüğünü duymaya dayanamıyorum. Bana göre o kazandı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa cLAUDE ROMAND cinayet

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