Anne-babasını, karısını ve çocuklarını öldüren katil 26 yıl sonra serbest

Cinayetleri işlemeden önce 18 yıl boyunca kendisini tıp fakültesi öğrencisi ardından da Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) araştırmacı olarak tanıtan Romand, aslında aile dostlarından "İsviçre'de yatırım yapıyorum" diye aldığı paralarla geçiniyordu.

Bugün 65 yaşında olan Romand, yaptıkları deşifre olmak üzereyken 1993'te yakınlarını Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.

Gerçekte yıllar boyunca arabasıyla İsviçre-Fransa sınırında dolaşan ve ara sıra WHO'nun danışma bürosuna giden Romand 1980'de kız arkadaşıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Ailesine iş için yurt dışına gittiğini söyleyen Romand, otobanlardaki dinlenme alanlarında arabasında birkaç gün geçirdikten sonra hediyelerle evine dönüyordu.