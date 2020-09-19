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Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü.Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi.Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasınd atartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatıını kaybetti.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.’yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmakı üzere jandarma karakoluna götürdü.
Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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