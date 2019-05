Anne- babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (39) içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek, öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), yargılama sürecinin hızlanması için akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Kalkan'a, olay sonrası kaldırıldığı hastanede şizofreni tanısı koyulmuştu.

Olay, 15 Mayıs'ta, Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta bulunan, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip, içirdi. Kalkan çifti, sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Emir Can Kalkan (16) ise ağabeyinin ikram ettiği sıvıdan içmek istemedi. Emir Can, ağabeyinin ısrarı sırasında gözüne bu sıvıdan sıçmasıyla geçici görme kaybı yaşadı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Kalkan çifti ile oğulları Mahmut Can, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan'ı (4) hastaneye kaldırdı. Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirirken, geçici görme kaybı yaşayan Emircan ile siyanür kaynaklı sağlık sorunu yaşamadıkları anlaşılan Mahmut Can ve küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kalkan çifti ise memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

YARGILAMA ÖNCESİ RAPOR ALINACAK

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi koyulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma aşamasında "Üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" diyen Kalkan, akıl sağlının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi'nden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktor gözetiminde izlenecek Kalkan'ın rol yapıp, yapmadığı tespit edilecek. Kalkan hakkında hazırlanacak rapor, yargılama sürecinde mahkemeye sunulacak.

Öte yandan Mahmut Can Kalkan hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan da şizofreni hastası olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla detaylı rapor istendiği belirtildi.

