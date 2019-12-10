"Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı" için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "Sektörün uluslararası alandaki en güçlü fuarlarından biri olarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye'de, anne bebek çocuk ürünleri pazarı, hem üretim hem de tüketim alanlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor.

Açıklamada, 2010 yılında 118 milyon dolar olduğu belirtilen bebek giyim ihracatının, 2018'de 249 milyon dolara yükseldiği aktarılırken bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle önemli bir konumda yer aldığı bildirildi.

Bebek ve çocuk ürünlerinde yakalanan ihracat başarısının, yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "Her geçen yıl büyümeye devam eden anne, bebek ve çocuk pazarını, yeniden sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz.