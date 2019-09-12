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Anne-bebek pilatesi ile anne ve bebekler arasındaki iletişim kuvvetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Anne-bebek pilatesi ile hem anne ve bebekler arasındaki iletişimi kuvvetlendiriliyor hem de bebeğin psiko-sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunuluyor.Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösterilen anne-bebek pilatesi ile hem anne ve bebekler arasındaki iletişimi kuvvetlendiriliyor, bebeğin psiko-sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunuluyor.

Anne-bebek pilatesi ile anne ve bebekler arasındaki iletişim kuvvetleniyor

Anne-bebek pilatesi ile hem anne ve bebekler arasındaki iletişimi kuvvetlendiriliyor hem de bebeğin psiko-sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunuluyor.
Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösterilen anne-bebek pilatesi ile hem anne ve bebekler arasındaki iletişimi kuvvetlendiriliyor, bebeğin psiko-sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunuluyor. Gebelik Okuluna katılan annelerin devam ettiği pilateste haftanın 2 günü 45’er dakika egzersizler yapılıyor. Fizyoterapist Mehtap Kökkülünk kontrolünde gerçekleştirilen pilates eğitimi ayrıca Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor.

“Çocukların gelişimi 3 yaşına kadar devam eder”
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, bebeklerin psiko-sosyal gelişiminin anne karnında başladığını ve 3 yaşına kadar devam ettiğini söyledi. Bebeklerin bu dönemde edindiği pozitif deneyimlerin onun ileride nasıl bir insan ve kişiliğinin nasıl olacağını belirlediğini ifade eden Öz, “Bu nedenle 0-3 yaş içerisindeki çocuğa verdiğimiz her şey bir sonraki hayatını etkiler. Bu amaçla yapılan egzersizler ve eğitimlerin bebekler ile geçirilmesi etkin olmalıdır. Bizler de anne bebek pilates çalışmasıyla beraber bunu sağlamaya çalıştık” dedi.

“Türkiye’de ilk”
Anne-bebek pilatesinin anne ile bebek arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve ikili arasında güvenli bir bağ kurmasını sağladığını kaydeden Öz, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi olarak anne ve bebekleri bir araya getirerek anne-bebek pilatesi düzenliyoruz. Bu etkinlik Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü gebe bilgilendirme sınıfında bizimle beraber egzersiz yapan annelerimizle bundan sonraki dönemlerinde bebekleriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri, bebeğin psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunması amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz” diye konuştu.
Pilatese katılan anneler ise memnuniyetini dile getirdi.

Anne-bebek pilatesi ile anne ve bebekler arasındaki iletişim kuvvetleniyor

Anne-bebek pilatesi ile anne ve bebekler arasındaki iletişim kuvvetleniyor

Anne-bebek pilatesi ile anne ve bebekler arasındaki iletişim kuvvetleniyor

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