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Anne, bebek ve oyuncak kategorisi trendleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı anne, bebek ve oyuncak kategorisi trendlerini ortaya koydu.

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı anne, bebek ve oyuncak kategorisi trendlerini ortaya koydu. Geçen yıla kıyasla talepte yüzde 41 artış olduğunu belirten Hepsiburada, en çok tercih edilen ürünlerin bebek mamaları olduğunu açıkladı.

Hepsiburada, her 6 ayda bir yayınladığı 2018 Trend Raporu’nda anne, bebek ve oyuncak kategorisinde dikkat çeken verilere de yer verdi. Rapora göre 2018’de en çok talep gören ürün bebek maması oldu. Bu ürünleri bebek güvenlik ürünleri, bebek banyo ve kozmetik ürünleriyle bebek oyuncakları takip etti. Hepsiburada, anne, bebek ve oyuncak kategorisine ilginin 2017 yılına göre yüzde 41 arttığını açıkladı. En çok 30-40 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 49 artış gösterdi. 2018’de gerçekleşen her 3 talebin 1’i İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ takip etti. Siparişlerin yüzde 68’i mobil cihazlardan verilirken, en yoğun ilgi akşam 22.00 ve 23.00 saatlerinde gerçekleşti.

KADINLAR VE ERKEKLERDEN BENZER TERCİHLER

Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, hem kadınların hem erkeklerin alışveriş sepetlerinde en çok yer alan ürünlerin mamalar, bebek güvenlik ürünleri, banyo ürünleri ile bebek oyuncakları olduğunu belirtti. Bu ürünler dışında, kadınlar bebek sağlığı ve beslenme ürünlerini tercih ederken, erkekler figür oyuncaklarla parçalı setlere yöneldi. 2017 yılında yüzde 33 olan kadın müşteri oranı, 2018 yılında yüzde 35’e yükseldi.

TÜRKİYE’NİN FAVORİ OYUNCAĞI AKÜLÜ ARABA

Raporda, 2018’in en gözde oyuncağının ise akülü arabalar olduğu açıklandı. Aynalı, kornalı, radyolu akülü arabalar 20’den fazla marka ve 50’den fazla ürün ile Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.

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