HABER

Anne bu insanlık dışı videoyu eski kocasına göndererek para talep etti

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Anne bu insanlık dışı videoyu eski kocasına göndererek para talep etti.

Hindistan'da bir anne, eski kocasından para almak için insanlık dışı bir yola başvurdu. Çocuğunun ellerini ve ayaklarını bağlayan anne, dehşet içindeki bu görüntüleri kaydedip eski kocasına gönderdi.

Çocuğun büyük korku yaşadığı videoyu kocasına göndererek onu öldüreceğini söyledi. Daha sonra sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük tepkiye yol açtı. Yetkililerin konu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdüPakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü
İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttüİntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan anne dehşeti Çocuk işkence

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Düğünde sandalyeyle garip dans kahkahaya boğdu

Düğünde sandalyeyle garip dans kahkahaya boğdu

Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada

Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada

10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı

10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.