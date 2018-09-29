Anne bu insanlık dışı videoyu eski kocasına göndererek para talep etti.

Hindistan'da bir anne, eski kocasından para almak için insanlık dışı bir yola başvurdu. Çocuğunun ellerini ve ayaklarını bağlayan anne, dehşet içindeki bu görüntüleri kaydedip eski kocasına gönderdi.

Çocuğun büyük korku yaşadığı videoyu kocasına göndererek onu öldüreceğini söyledi. Daha sonra sosyal medyada yayılan bu görüntü büyük tepkiye yol açtı. Yetkililerin konu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

