Anne Çetinkaya: Bundan sonra susturamayacaksınız

Melek Çetinkaya adalet arayışına dikkat çekmek için amacıyla yapacağı yürüyüşü 19 Ocak Pazar günü başlatmayı planlıyordu. Çocukları darbeye teşebbüsle suçlanan ve tutuklanan askeri okul öğrencisi anneleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve milletvekilleri Çetinkaya'ya destek vermek için Güvenpark çevresinde toplandı.

Çetinkaya, polis aracına bindirilirken "Ben bağrı yanan bir anneyim. 19 yaşındaki öğrencilere müebbet verdiniz. Üç buçuk sene sustuk. Bundan sonra susturamayacaksınız. Bu ülkeye adalet gelecek" diye bağırdı.

Çetinkaya ile birlikte yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler Pazar günü akşam saatlerinde tekrar serbest bırakıldı.

Melek Çetinkaya'ya destek için Güvenpark'ta olan kayınbiraderi Yusuf Çetinkaya DW Türkçe'ye "Adalet gelene kadar, çocuklar doğru düzgün yargılanana kadar Melek'in yürüyüşü devam edecek" diye konuştu. Polisin "anormal derecede şiddet uygulayarak" Çetinkaya'ya destek veren aileleri Güvenpark'tan dağıttığını anlatan Yusuf Çetinkaya, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

"Güvenpark güvensiz”

Melek Çetinkaya'ya ve diğer ailelere destek vermek için Güvenpark'a gidenlerden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, polisin aileleri dağıtmak için gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı.

Polisi durdurmak isterken, paltosu yırtılan Gergerlioğlu DW Türkçe'ye "Polis geniş güvenlik önlemleri almıştı ve parkta ayakta duran herkesi gözaltına alıyordu ve insanlar tek bir slogan atmasa bile gözaltına alındılar. Arbede oldu. Bu durum; Ankara'da Güvenpark'ın ne kadar güvensiz hale geldiğini de gösteriyor. 21'inci yüzyılda, Türkiye'de insanlar en basit barışçıl bir eylemi dahi yapamıyorlar" diye konuştu.