Anne, çocukları için kahvehane işletmecisi oldu

Haber- Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) Muğla'da yaşayan 40 yaşındaki Semra Seven, 2 çocuğunun eğitim masraflarını daha rahat karşılayabilmek için, eşinin besicilik işi nedeniyle çalıştıramadığı kahvehanenin başına geçti. Seven, Yaptığım işle gurur duyuyorum. Kimse muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde duruyorum dedi.

Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Semra Seven, eşi Ali Seven'in (46) besicilik işi nedeniyle ilgilenemediği kahvehaneyi işletmeye başladı. Üniversitede Ekonometri Bölümü 3'ncü sınıfta öğrenim gören kızı ile Muğla'daki özel bir lisenin 12'nci sınıfında okuyan oğlunun eğitim masraflarını daha rahat karşılayabilmek için saat 07.00'de işyerini açarak çayı demleyen Semra Seven, azmiyle dikkat çekiyor.

Müşterilerin kendisinden memnun olduğunu belirten Semra Seven, Kahvehanemiz resmiyette eşimin üzerine. Ancak bütün işi ben yürütüyorum. Bizim evimiz artık burası. Sabah kahvaltımı, öğlen ve akşam yemeğimi burada yiyorum. Eşim genelde 30'a yakın küçükbaş hayvanlarımızın otlatmasını ve bakımını yapıyor. Sonuçta ikimizde çok çalışmalıyız. Üniversitede kızım ve lisede oğlum okuyor. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde duruyorum. Müşterilerimin memnun olması benim moral ve motivasyonumu artırıyor dedi.

Ali Seven ise, Genelde hayvanlarımızla ilgilendiğim için işyerimizin tüm yükü eşimin üzerinde diye konuştu.

Müşterilerden İbrahim Alper, Semra hanımın çayı ve kahvesi 10 numara. Kahvehanenin temizliği ise ortada. Kendisinden çok memnunuz dedi.

