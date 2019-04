Anne, çocukları için kahvehane işletmecisi oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Semra Seven (40), 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için, eşinin besicilik işi nedeniyle çalıştıramadığı kahvehanenin başına geçti. Seven, "Yaptığım işle gurur duyuyorum. Kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde duruyorum" dedi.

Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Semra Seven, eşi Ali Seven'in(46) besicilik işi nedeniyle ilgilenemediği kahvehaneyi işletmeye başladı. Üniversitede Ekonometri Bölümü 3'ncü sınıfta öğrenim gören kızı ile Muğla'daki özel bir lisenin 12'nci sınıfında okuyan oğlunun eğitim masraflarını daha rahat karşılayabilmek için saat 07.00'de kahvehaneyi açarak çayı demleyen Semra Seven, azmiyle takdir topluyor.

Müşterilerin kendisinden memnun olduğunu belirten Seven, "Kahvehanemiz resmiyette eşimin üzerine. Ancak bütün işi ben yürütüyorum. Bizim evimiz artık burası. Sabah kahvaltımı, öğlen ve akşam yemeğimi burada yiyorum. Eşim otuza yakın küçükbaş hayvanımızın bakımını yapıyor. Sonuçta ikimiz de çok çalışmalıyız. Üniversitede kızım, lisede oğlum okuyor. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde duruyorum. Müşterilerimin memnun olması benim moral ve motivasyonumu artırıyor" dedi. Ali Seven de, "Genelde hayvanlarımızla ilgilendiğim için işyerimizin tüm yükü eşimin üzerinde" diye konuştu.

Müşterilerden İbrahim Alper, "Semra hanımın çayı ve kahvesi on numara. Kahvehanenin temizliği ise ortada. Kendisinden çok memnunuz" dedi.