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Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Sultangazi'de öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C. şiddetten kaçmak isterken, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Olay, İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Dün yine annesinden şiddet gördüğü öne sürülen S.C., evin arka balkonuna kaçtı. Annesinin balkona doğru geldiğini gören genç kız, yaşadığı panikle 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Zeminde bulunan bir masanın üzerine düşen S.C.'nin şans eseri hafif yaralandı. Acı içinde kıvranan S.C., apartmanın bodrum katında yaşayan komşularından yardım istedi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ailenin kapısını çalan S.C., komşularından polise haber vermelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.C.'nin yardım beklediği eve gitti.

Polis, kolu incinen genç kızı tedavi edilmek üzere hastaneye, anneyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis aracına binen genç kız annesinin şiddetinden kaçtığını ve bundan dolayı da balkondan düştüğünü gözyaşları içerisinde dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU ŞREFSİZ BABA NEREDEYMİŞ ANNE NİN TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM
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