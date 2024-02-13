'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı! Kimse inanmayınca videoya aldı
Mynet Haber
10 dakika önce
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Elazığ’da sahibi tarafından kesilmek üzere kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sahibi, 3 defa kesmek için götürdüğü horozun aynı şekilde bağırmasının ardından hayvanı kesmekten vazgeçti.
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