VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı! Kimse inanmayınca videoya aldı

Mynet Haber

Mynet Haber

10 dakika önce

Elazığ’da sahibi tarafından kesilmek üzere kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sahibi, 3 defa kesmek için götürdüğü horozun aynı şekilde bağırmasının ardından hayvanı kesmekten vazgeçti.

Kanala Ait Diğer Videolar

'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı! Kimse inanmayınca videoya aldı 03:03

Anne goril, sevimli yavrusunu öpücüklere boğarak sevgisini gösteriyor 00:34

Depreme trafikte yakalandı, son anda hayatı kurtuldu 03:22

İsveç’teki su parkı adeta bomba gibi patladı 03:29

1 yıldır takipte! Saplantılı komşu çocukluk arkadaşı çıktı: "Korkudan evden çıkamıyorum" 04:39

Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi 02:24

Bağcılar’da dehşet! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi annesini öldürdü 00:38

Anne ile kızı muhtarlık yarışında birbirlerine rakip oldu: "Varsa iyisi ikimizden birisi" 03:29

Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için olay sözler! 'Beyaz tenli karı almak için sefer yaptılar' dedi, AK Partili Hatipoğlu'ndan yanıt geldi: "Terbiyesizlik" 02:17

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü 00:58

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı! Kimse inanmayınca videoya aldı

'Anne' diye bağıran horoz 3 defa canını kurtardı! Kimse inanmayınca videoya aldı

Anne goril, sevimli yavrusunu öpücüklere boğarak sevgisini gösteriyor

Anne goril, sevimli yavrusunu öpücüklere boğarak sevgisini gösteriyor

Depreme trafikte yakalandı, son anda hayatı kurtuldu

Depreme trafikte yakalandı, son anda hayatı kurtuldu

İsveç’teki su parkı adeta bomba gibi patladı

İsveç’teki su parkı adeta bomba gibi patladı

1 yıldır takipte! Saplantılı komşu çocukluk arkadaşı çıktı: "Korkudan evden çıkamıyorum"

1 yıldır takipte! Saplantılı komşu çocukluk arkadaşı çıktı: "Korkudan evden çıkamıyorum"

Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi

Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.