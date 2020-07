Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Eşime de söylüyorum bazen. Yazın yazlıkta misafirimiz çok olur. “Neden biz bu yün döşeklerden diktirmiyoruz” diyorum.

Çok mu geride kalmışım?

Bir tek ben mi bu kadar özlem duyuyorum geçmişe?

Bilemiyorum…

Ama bildiğim tek şey var o da o zaman her şey saftı, her şey gerçekten organikti. Temizdi, içtendi. Çocuklarımızı suni şeylere biz alıştırdık. Şimdi her şeyin organiğini almak için dünya kadar para ödüyoruz. Teknolojinin bütün nimetleri ile donatıyoruz evlerimizi ama o eski hazzı alamıyoruz. Sonra da böyle terasta üşüyünce akla ilk gelen anne eli değmiş yün yorgan oluyor. Sonra da anlıyor ki insan zahmet verilmiş her şey çok kıymetli. Çünkü onda anne ali var, anne emeği var, anne kokusu var, anne sevgisi var…