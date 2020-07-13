Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Kıymet bilmiyoruz deyince… Geçen gece terasta otururken üşüdüm. Üstüme birşey alıp sarılma ihtiyacı duydum. Birden çocukluğuma gittim ve aklıma ne geldi biliyor musunuz? Unuttuğumuz ve şu anda hiç kıymetini bilmediğimiz bir şey... Yün yorganlar ve döşekler…

Hocam bu sıcakta yün yorgan aklınıza nereden geldi diyebilirsiniz? Çok haklısınız…

Günümüzde evler yazın klimalarla soğutuluyor, malum. Kışın da kalorifer, klima, yerden ısıtmalar…

Biz çocukken böyle şeyler yoktu. Yazı yaz gibi yaşardık, kışı kış gibi.

Gelelim yün yorgan meselesine. Çocukluğumuzdaki yazlardan kalma bir alışkanlık olduğu için hala böyle devam ediyor. Yazın hiç üstümü örtmem. Küçük kızım Duru da bana benziyor bu konuda. Geçen gece terasta üşüyünce,” Biz çocukken yün yorgan kullanırdık. Bizde neden şimdi yün yorgan yok” dedim kendi kendime.

Günümüzde kullandığımız yorganlar yapay elyaf ya da başka bir malzemeden yapılmış. “Her şeyin yapayına kaldık bu zamanda” dedim kendi kendime sonra da daldım düşüncelere, anılara.

Eskiden yorgancılar vardı yorgan dikerlerdi. Bahar geldiğinde rahmetli annemle yorgan yıkamaya giderdik. Rahmetli dayımın sarı bir minibüsü vardı hatta. Hafta sonları cumartesi ya da Pazar günleri hem piknik yapardık hem de yünleri dağlardan gelen buz gibi pınar suyu ile yıkardık. Annem kuruduktan sonra o yünleri bir güzel döver, kabartırdı. Çocukken o koyun yününün kokusundan rahatsız olurdum ama şimdi o kokuyu özlüyorum.