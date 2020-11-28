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  4. Anne eli... Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

Anne eli... Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

28.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Bursa-Ankara karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kendi acısını unutup yaralanan çocuğunun bir an olsun elini bırakmayarak ona destek olması yürekleri burktu.
Kaza İnegöl ilçesi Şehitler Kavşağı’nda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Mustafa A yönetimindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağ şeritten sol şeride kaydı. Bu sırada sol şeritten gelen Elçin D. idaresindeki 16 AHU 066 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 AHU plakalı otomobil orta refüjdeki kaldırıma çarptı ardından takla atıp metrelerce sürüklenip ancak durabildi.
Can pazarın yaşandığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Her iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bölge trafik ekipleri kaza yerinden tedbir alarak başka kazaların yaşanmaması için trafiği durdurdu.
Yaralanan Şamil M. (35) Metanet M. (34), Osman M. (5), Onur M. (11) ve Lamiya M. (10) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Bu sırada anne Metanet M. kendi acısı unutarak 5 yaşındaki çocuğu Osman M.’nin derdine düştü. Anne ufak çocuğunun elini tutarak teselli etmeye çalıştı. 5 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi soruşturma ise sürdürülüyor.

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