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Anne eşeğin, yavrusunu öldüren kurttan intikamı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 20:30 | Son Güncelleme

Yavrusunu telef eden kurda öfkeyle saldıran anne eşeğin görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde anne eşeğin yavrusunu öldüren kurttan aldığı intikam sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırıyor.

Büyük bir hışımla yavrusunu öldüren kurdu ısıran ve tekmeleyen anne eşeğin çırpınışlarını görenler "Annelik budur işte" demekten kendini alamıyor.

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eşek Kürt sosyal medya

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