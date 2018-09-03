Anne eşeğin, yavrusunu öldüren kurttan intikamı kamerada

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde anne eşeğin yavrusunu öldüren kurttan aldığı intikam sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırıyor.

Büyük bir hışımla yavrusunu öldüren kurdu ısıran ve tekmeleyen anne eşeğin çırpınışlarını görenler "Annelik budur işte" demekten kendini alamıyor.



