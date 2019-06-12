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Anne Frank'in 90. Doğumgünü Anısına BM Önüne Ağaç Dikildi

12.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

Yazdığı günlükle İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da Yahudiler'in yaşadıkları korkuları aktaran Anne Frank yaşasaydı 90 yaşında olacaktı. Frank anısına New York'ta BM önüne at kestanesi ağacı dikildi

Anne Frank'in 90. Doğumgünü Anısına BM Önüne Ağaç Dikildi

Anne Frank’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’daki Yahudi soykırımından kaçan ailesi ve kendisinin yaşadıklarını yazdığı günlük, küçük bir kızın gözünden yaşanan korkuları dünyaya göstermişti.

Anne Frank yaşasaydı bugün 90 yaşına basacaktı.

New York’ta Anne Frank Merkezi’nin (AFC) katkılarıyla Birleşmiş Milletler merkezinin bahçesine, Frank’in anısına, Nazi işgali sırasında saklandığı evden gördüğü ve ona umut ışığı veren at kestanesi ağacı ile beraber bir plaket dikildi.

Törende konuşan AFC Genel Yönetmeni Sharon R. Douglas, Anne Frank’in faşizme karşı verdiği mücadelenin unutulmadığını, sadece 13 yaşında bir kız çocuğu iken yaşadığı korkunç günlere rağmen umudunu kaybetmediğini günlüğüne yazarak tüm insanlığa umut verdiğini belirtti.

“Anne iki yıl boyunca Hollanda’da saklanırken, saklandığı evden tek görebildiği ağacı günlüğünde anlatır. Bu ağaç ona umut ışığı olmuştu, bu yüzden, bugün biz de faşizm ve soykırımlara karşı durmamız gerektiğini unutmamak için ve Anne’in anısına bu ağacı dikiyoruz. Bu ağaç faşizme karşı olan mücadelenin sembolü olacaktır” diyerek ağacın önemini vurgulayan Douglas, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin bahçesine dikilen plaketin açılışı için Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Karel J. G. van Oosterom’u davet etti.

1929 yılında Almanya’da dünyaya gelen Anne Frank, annesi ve kız kardeşi ile 1933 yılında Hollanda’ya göç etmiş ve 1940 yılında Hollanda’yı işgal eden Nazi ordusundan 2 sene boyunca saklanmayı başarmıştı.

Anne Frank ve ailesi, gizli bir odada yaşamlarını sürdürmeye çalışmış, iki yılın sonunda ihbar edilmişlerdi.

Tutuklanan ve toplama kampına gönderiliden Frank, kampın kapatılmasına 2 hafta kala yaşamını yitirdi.

Frank ailesinden hayatta kalan baba Otto Frank ise Hollanda’ya döndükten sonra kızının iki sene boyunca her anı yazdığı ve yakalanmadan önce sakladığı hatıra defterinin yayınlanmasını sağladı.

Bu günlük, yayınlandığı andan günümüze kadar Nazi ve faşizm karşıtı mücadelenin de sembolü haline geldi.

Töreni düzenleyen Birleşmiş Milletler Soykırım Önleme Programı, 2005 yılında soykırımın hatırlanması ve soykırımların önlenmesi için kuruldu.

Program dahilinde de, 27 Ocak günü tüm dünyada Yahudi soykırımını anma günü olarak kutlanıyor.

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