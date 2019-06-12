Anne Frank'in 90. Doğumgünü Anısına BM Önüne Ağaç Dikildi

Anne Frank’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’daki Yahudi soykırımından kaçan ailesi ve kendisinin yaşadıklarını yazdığı günlük, küçük bir kızın gözünden yaşanan korkuları dünyaya göstermişti.

Anne Frank yaşasaydı bugün 90 yaşına basacaktı.

New York’ta Anne Frank Merkezi’nin (AFC) katkılarıyla Birleşmiş Milletler merkezinin bahçesine, Frank’in anısına, Nazi işgali sırasında saklandığı evden gördüğü ve ona umut ışığı veren at kestanesi ağacı ile beraber bir plaket dikildi.

Törende konuşan AFC Genel Yönetmeni Sharon R. Douglas, Anne Frank’in faşizme karşı verdiği mücadelenin unutulmadığını, sadece 13 yaşında bir kız çocuğu iken yaşadığı korkunç günlere rağmen umudunu kaybetmediğini günlüğüne yazarak tüm insanlığa umut verdiğini belirtti.

“Anne iki yıl boyunca Hollanda’da saklanırken, saklandığı evden tek görebildiği ağacı günlüğünde anlatır. Bu ağaç ona umut ışığı olmuştu, bu yüzden, bugün biz de faşizm ve soykırımlara karşı durmamız gerektiğini unutmamak için ve Anne’in anısına bu ağacı dikiyoruz. Bu ağaç faşizme karşı olan mücadelenin sembolü olacaktır” diyerek ağacın önemini vurgulayan Douglas, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin bahçesine dikilen plaketin açılışı için Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Karel J. G. van Oosterom’u davet etti.