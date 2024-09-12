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Anne Güran ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran 'köpek' iddiası: "Narin'in gördüğüne eminim"

12.09.2024 10:54
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Narin Güran cinayetinde şimdiye kadarki en mide bulandıran senaryolardan biri adım adım çizildi. Anne Güran Narin'in cansız bedeni henüz bulunmadan oğluyla ilgili dikkat çeken bir ifade vermişti. Yüksel Güran daha o ifadesinden cinayetin failini ağzından kaçırmış olabilir! Narin'in gördükten sonra öldürüldüğü öne sürülen sahne mide bulandırdı. İşte köpeğe taciz iddiasının detayları...

Anne Güran ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran 'köpek' iddiası: "Narin'in gördüğüne eminim"

Narin'in öldürülmesi üzerine aile üyeleri sessizliğe gömüldü. Anne Yüksel Güran ilk günlerde televizyon kanallarına çıkıp kızının geri getirilmesi yönünde çağrı yapıyordu. Narin'i arama çalışmalarının 10. gününde, Narin'in kaybolduğu günle ilgili "Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı" demişti.

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GÖZLER AMCANIN ÜZERİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Ancak günler geçtikçe oklar Narin'in muhtar amcası Salim Güran'ı işaret etmeye başladı. Amca Güran'ın arabasından alınan DNA örnekleriyle Narin'in DNA'sı eşleşmişti.

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İtirafçı Nevzat Bahtiyar da katilin amca Güran olduğunu öne sürmüştü. Bahtiyar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

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"ABİSİYLE KÖPEĞİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ BİR GÖRÜNTÜSÜNE ŞAHİTLİK EDİYOR"

Narin'in köyde yaşanan uygunsuz bir sahneyi görmesi üzerine öldürüldüğü iddiaları günlerdir gündemde. Bu "sahne" hakkında iki isim benzer iddiaları dile getirdi. Önce emekli cinayet büro dedektifi Savaş Kurtbaba, Haber Global'de yaptığı açıklamada "Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğüne eminim. Burada açıklayamıyorum onu ama annenin verdiği ifadelerden az çok tahmin edebiliyorum" deyip o sahneye ilişkin iddiayı detaylandırdı.

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Anne Güran'ın oğluyla ilgili ifadesini anımsatan Kurtbaba'nın açıklamalarına göre Narin'in, ağabeyini evin civarında bir köpeği taciz veya işkence ederken görmüş olması ihtimali bulunuyor.

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"8 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN BOĞAZINI TUTTUĞUNUZ ZAMAN OLAY BİTMİŞTİR"

Ağabeyin uyuşturucu kullandığının bilindiğini dile getiren Kurtbaba şöyle devam etti:

"Çocukları bilirsiniz, gördükten sonra 'Aa, babama söyleyeceğim' falan. Bağımlılık yaratan uyuşturucu maddelerde bir anda kendinizi kaybedebilirsiniz, ne olduğunu anlayamazsınız. Zaten 8 yaşında bir çocuğun boğazını tuttuğunuz zaman bitmiştir olay, kendinizi durdurma şansınız yoktur. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum."

Benzer bir iddiayı da dün akşam HaberTürk'te haber7.com yazarı Ferhat Murat dile getirdi. Yine ağabeyin uyuşturucu kullandığına dikkat çeken Murat "Abi, tırnak içi ifadeyle, 'hayırlı evlat' olarak tabir edilmeyen bir kişi" dedi.

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Narin'in evin civarında gerçekleşen bir olaya şahitlik ettiğini öne süren Murat, "Abisiyle bir köpeğin görmek istemeyeceğimiz, bir çocuğun veya herhangi birinin görmek istemeyeceği bir görüntüye şahitlik ediyor" dedi.

Uyuşturucu etkisi altındaki ağabeyin, bu sahneyi gördükten sonra Narin'e bir anda saldırdığını, Narin'in oracıkta yaşamını yitirdiği iddiasını dile getirdi.

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NARİN GÜRAN'IN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN 22 KİŞİ

44 yaşındaki babası A.G.,
44 yaşındaki annesi Y.G.,
18 yaşındaki abisi E.G.
29 yaşındaki amca Ö.F.G.,
37 yaşındaki amca B.G.,
42 yaşındaki amca F.G.,
31 yaşındaki amca K.G.,
40 yaşındaki amca M.G.,
40 yaşındaki amca H.İ.G.,
46 yaşındaki yenge M.G.,
39 yaşındaki yenge M.G.,
40 yaşındaki hala A.K.,
44 yaşındaki enişte M.Ş.,
Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,
İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,
Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,
24 yaşındaki amca oğlu U.G.,
23 yaşındaki amca oğlu O.G.,
15 yaşındaki amca kızı M.G.,
19 yaşındaki amca kızı B.G.,
23 yaşındaki kuzen M.K.,
22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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