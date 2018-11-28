MAGAZİN

Anne Hathaway'dan Marilyn Monroe dansı! Eteğine hakim olamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Anne Hathaway, Modern Love dizisinin setinde dans ederken görüntülendi.

Hathaway'in dansında 'Marilyn Monroe etkisi' dikkat çekti.

Anne Hathaway

Hollywood’un ünlü oyuncusu Anne Hathaway, dün Brooklyn’de dizi setinde görüntülendi.
Amazon kanalında yayınlanacak olan Modern Love dizisi için Gary Carr ile kamera karşısına geçen 36 yaşındaki oyuncu dans sahnelerini çekerken objektiflere yansıdı.
Dizi için saçlarını kızıla boyatan ünlü yıldız, dansçılarla renkli bir dans performansına imza atarken ortaya eğlenceli kareler çıktı.
Hathaway’in dans ederken eteğinin uçuşma anları, Marilyn Monroe’nun Yaz Bekarı filminde kaldırımdaki mazgalın altından gelen rüzgarın eteğini havalandırdığı sanheye benzetildi.
New York Times'da yayınlanan ikişkileri aşk ve insan ilişkilerini temel alan köşe yazılarını temel alan Modern Love dizisinde Tina Fey, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener Andy García gibi yıldızlar da rol alıyor.
Sekiz bölüm olarak planlanan dizinin ne zaman seyirciyle buluşacağı henüz açılanmadı.
İşte Anne Hathaway’in film setindeki dansından kareler...
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anne hathaway Marilyn Monroe

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