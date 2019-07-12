Anne hayatını kaybetti, kızının ise tedavisi sürüyor

Giresun’da iki gün önce serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden anne Hatice Yaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 10 Temmuz günü Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi mevkisinde meydana gelmişti. Serinlemek için taşlık alanda denize giren anne Hatice Yaman (38), kızı Kübra Yaman (10) ve akrabası oldukları öğrenilen Sevil Demirkan (16) dip akıntısına kapılarak denizde kaybolmuştu. Vatandaşların çabasıyla denizden çıkartılan anne Hatice Yaman ve kızı Kübra Yaman hastaneye kaldırılmış akrabaları olan Sevil Demirkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren anne Hatice Yaman dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kızı Kübra Yaman’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

