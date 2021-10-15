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Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

15.10.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Anne Hidalgo, parti üyelerinin oy kullandığı seçimlerde oyların yüzde 72'sini aldı.

Anne Hidalgo: Paris Belediye Başkanı, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Anne Hidalgo, parti üyelerinin oy kullandığı seçimlerde oyların yüzde 72'sini aldı.

Sosyalist Parti'nin diğer cumhurbaşkanı aday adayı, eski Tarım Bakanı Stephane Le Foll'du.

Annesi ve babası İspanya'dan Fransa'ya göçen 62 yaşındaki Hidalgo, 2014'te Paris Belediye Başkanı seçilmişti.

Geçen ay partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Hidalgo, kampanyasında özellikle çevre sorunlarına ve sosyal konulara ağırlık verecek.

Fransa'nın tarihinde daha önce hiçbir kadın siyasetçi cumhurbaşkanı seçilmemişti.

Yapılan son kamuoyu araştırmaları ise halen Hidalgo'ya desteğin yüzde 5'ten az olduğunu gösteriyor.

İki turlu seçim

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi 10 ve 24 Nisan 2022'de yapılacak.

Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İlk turda beklendiği gibi yüzde 50 oy alan aday çıkmazsa, ikinci turda ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Son kamuoyu araştırmaları, 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u yine ilk sırada gösteriyor.

Aşırı milliyetçi televizyon yorumcusu Eric Zemmour ise aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'i geride bırakarak ikinciliğe yükselmiş görünüyor.

Fransa'da bugüne kadar Sosyalist Parti'den sadece iki siyasetçi cumhurbaşanı seçildi: François Mitterrand ve François Hollande.

Hollande 2012'de göreve seçilmesi sonrası büyük hayal kırıklığı yaratmış ve 2017'de Macron'un kazandığı seçimde aday olmamıştı.

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