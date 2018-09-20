Cengiz Semercioğlu Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığını bugünkü köşesine taşıdı...

Anne için sevgiliden ayrılır mı insan?

1 / 8 Elbette ayrılır... Annesine karşı sevgilisi bir yanlış yapmışsa, sen annenin yanındayken sana yeterince destek olmadıysa, gözünü kırpmadan ayrılır... Ama normal giden bir ilişkide böyle bir şey olmaz.

2 / 8 “Benim annem hasta, onunla ilgilenmek için dur şimdi sevgilimden ayrılayım” demez insan... Diyorsa zaten sevmiyor demektir.

3 / 8 Hande Erçel gerçekten zor günler geçiriyor. Ağustos ayı ortasında hastaneye kaldırılan annesi 1 ayı aşkındır tedavi altında...

4 / 8 Allah acil şifalar versin, umarım bir an önce yeniden sağlığına kavuşur ve bu zor günleri atlatırlar. “İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi, konsantrasyonumu sadece anneme verebilmek. Bu ağır süreçte sadece ailemle olmak istiyorum” dedi Hande Erçel...

5 / 8 Çok anlaşılır ve insani bir durum... Ama ortada gerçek bir sevgi olsa insan annem mi, sevgilim mi ikilemi arasında kalır mıydı?

6 / 8 Annesinin yanında olmaya, sevgilisinden de bu zor günlerinde destek görmeye devam ederdi... Doğrusu da budur...

7 / 8 Belki de Murat bu konuda eksik kaldığı için Hande ayrılığı tercih etti...