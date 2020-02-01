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Anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da boşandığı Birol Köse (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da boşandığı Birol Köse (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12) gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ve kızını katlettikten sonra aynı tabancayla intihar eden Birol Köse'nin cenazesi ise memleketi Çorum'a götürüldü.
Kepez ilçesinde dün meydana gelen olayda, Birol Köse uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat'ı tabancayla vurarak öldürüp, kızı Ekin Köse'yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba- kız da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse (6) ise polis tarafından korumaya alındı.
CENAZELER AYRI MORGLARDA
Antalya Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi dün gece alınarak Uncalı Mezarlığı morguna konuldu. Uncalı Mezarlığı'nda bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında anne ve kızının tabutları yan yana konuldu. Cenaze namazını dayı Mahmut Sanal kıldırdı. Cenazede ve anne ve kızının yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Namaz öncesi abla Esra Gök ile kızları, üzün süre iki tabutun başında gözyaşı döktü. Ayrıca Ekin Köse'nin mahalleden arkadaşı İlayda Topal da uzun süre tabutun üzerine parmakları ile dokundu.
Uncalı Mezarlığı'nda kılının cenaze namazı sonrası Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Birol Köse'nin cenazesi ise yakınları tarafında Adli Tıp Kurumu morgundan öğle saatlerinde alınarak defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü.

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