Anne iliğinin tutup tutmadığı bu hafta belli olacak

Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının iyileşeceğine inancının tam olduğunu söyledi. Yazıcı, "Lösemili çocukların öyküsü bitmeyecek. Donör ol! Umut ol! Asla donör olmaktan vazgeçmeyin. Nakilden sonra 34 gün geçti ama henüz nakil başarılı oldu diyemiyoruz. Tedavi sürüyor, aldığı tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir." dedi.

Annesi Eylem Şen Yazıcı ile 34 gündür hastane odasında sağlığına kavuşmayı bekleyen Öykü Arin, günlerini gitar çalıp, duvarlara resim yapıştırarak geçiriyor. Fırsat buldukça annesiyle oyunlar oynayan Öykü Arin, bu süreçte yazı yazmayı da öğrendi.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, küçük kıza hastalığının organlarına zarar vermemesi amacıyla 18 Nisan'da özel bir hastanede annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı.

Anneden alınan iliğin vücuda entegre olduğunu ancak çalışma sürecine ilişkin sorunlar olduğunu ifade eden dayısı Erbil Şen de şunları söyledi:

"Anneden alınan hücreleri çocukta var, hatta kendi hücrelerinden daha fazla var ama çalışıp çalışmadığı konusunda şu anda net bir ifade kullanılamıyor. Uyum sağlama sürecine ilişkin henüz olumlu bir durum söz konusu değil."

Eğer anneden alınan ilik vücuda uyum sağlamadığı takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekeceğini dile getiren Şen, tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Öykü Arin'in bir an önce hastaneden çıkmak istediğini belirten Şen, "Artık hastane odasında sıkıldı. Bir an önce hastaneden çıkıp sokakta oyun oynamak istiyor. Biz de bunu arzuluyoruz." diye konuştu.

Kök hücre bağışının devam etmesini isteyen Şen, analizlerinin de hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece Öykü Arin'in değil, kök hücre nakli bekleyen çok sayıda çocuğun olduğunu vurgulayan Şen, "Biz Öykü için kampanya başlattık ve yurt içinde, yurt dışında çok sayıda kişiye ulaştık ama şu ana kadar uyumlu bir kişiye rastlayamadık. Annesinden ilik nakli yapılan Öykü'nün durumu da henüz netleşmiş değil. Hem Öykü hem de sırada bekleyen tüm çocuklar için bağışlarımızı sürdürelim." ifadelerini kullandı.

