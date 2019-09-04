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Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 00:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu.

Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Fatma B.'nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulunduAnne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu

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