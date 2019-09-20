Anne karaciğeriyle ikinci hayat

İZMİR, (DHA) AYDIN’da yaşayan ve 60 binde 1 görülen Wilson hastalığı teşhisi koyulduktan sonra acil karaciğer nakli olması gerektiği belirlenen 5 yaşındaki Nur Melek Kaymaz annesinden alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu. Karaciğerde bakır birikmesi olarak adlandırılan Wilson hastalığı nedeniyle nakil olan küçük Nur Melek’i ameliyat eden Op. Dr. Cahit Yılmaz, "Nur Melek'i ameliyata aldığımızda üst sınırı 1 olan sarılık değeri 58 idi. Nakille sağlığına yeniden kavuştu" dedi. Kızına karaciğerini veren anne Nursel Kaymaz se "Kızıma canım feda olsun" dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan belediyede memur Nursel Kaymaz ile emekli astsubay Yaşar Kaymaz'ın üç çocuğunun en küçüğü olan Nur Melek 1.5 yıl önce toprak yemeye başlayınca ailesi kızlarını doktora götürdü. Kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gören Nur Melek sürekli kusmaya başladı. Bir süre sonra tekrar hastalanan Nur Melek, sırasıyla Aydın Çocuk Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çeşitli tetkikler ve tedaviler gördü. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sarılık olan ve 20 günde 2.5 kilo alan küçük kızda akut karaciğer yetmezliği saptandı ve acil nakil kararı alındı. Ardından İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edilen Nur Melek’in 60 binde 1 görülen ve karaciğerde bakır minerali birikmesine neden olan Wilson hastalığına bağlı siroz geliştiği belirlendi. Bilinci kapanmaya başlayan Nur Melek’e İzmir Kent Hastanesi’nde nakil yapılması kararlaştırıldı. 1 Ağustos’ta hastaneye yatırılan Nur Melek 2 Ağustos’ta karaciğer nakli oldu. Anne Kaymaz'dan alınan karaciğer dokusu Doç. Dr. Murat Kılıç. Op. Dr. Cahit Yılmaz, Op. Dr. Kamil Kılıç, Op. Dr. Rasim Farajov ve Op. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından Nur Melek'e nakledildi. Nakil sonrası hızla toparlanan anne ve kızı taburcu edildi.

'KIZIMIN HAYATINI KURTARDILAR'

Kızına can aşısı olan anne Kaymaz, "Kızıma canım feda olsun. Kızımın sağlığından endişe ederken karşımıza karaciğer nakline götüren hastalık çıktı. Adını ilk defa duyduk, neyse ki kötü günleri geride bıraktık. Kızım yeniden doğdu. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

‘KIZIMIN HAYATINI KURTARDILAR’

Kızlarını Kent Hastanesi'ne getirdiklerinde durumunun çok kötü olduğunu ve her an ellerinden kayabileceği korkusu yaşadıklarını belirten baba Kaymaz da "1.5 yıl önce kızımın toprak yediğini fark ettik. Bu kansızlıkta olurmuş. Kansızlık tedavisi gördü. Kusma, bulantı şikayetleri başladı, tedavisi için uğraştık. Son olarak temmuz ayında 20 günde 2.5 kilo aldı. Karnında sıvı toplanmış. O zaman daha da korkmaya başladık. Meğer bu süreç adını ilk kez duyduğumuz Wilson denilen hastalıktan kaynaklanıyormuş. 21 Temmuz'da başlayıp kızımı ölüme sürükleyen süreç 2 Ağustos'ta gerçekleşen nakille son buldu. Hastalık genetikmiş. Eşimle akrabalığımız yok. Gen tetkiki için Ege'de kan alındı, sonucu bekliyoruz. Şimdi önemli olan kızımın iyi olması, tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz, kızımın hayatını kurtardılar" diye konuştu.

ANNEDEN NAKİL

Nur Melek’in ameliyatını gerçekleştiren nakil ekininden Op. Dr. Cahit Yılmaz ise hastası ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Nur Melek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki takibinde hem karaciğer fonksiyonları hem de genel durumunun giderek bozulması üzerine 1 Ağustos akşamı koma öncesi halde hastanemize geldi. Hastayı aldığımızda uykuya meyilli, bilinci kapanmak üzere, üst sınırı 1 olan sarılık değeri 58 idi. Hızlıca annesini donör açısından tetkik ettik ve uygun olması üzerine ertesi gün annesinden nakil yaptık. Operasyon sonrası hastane süreci sonsuz geçti karaciğer fonksiyonları ve genel durumu düzeldi. Hastanın takipleri ayaktan devam etmekte ve süreç olağan sürmekte."