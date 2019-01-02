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Anne karnında ters duran bebek normal doğumla dünyaya geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Anne karnındaki ters duruşu normal doğuma uygun olmayan bebeğin, doktorların dışarıdan müdahalesiyle baş pozisyonuna getirilerek normal doğumla dünyaya gözlerini açması sağlandı - Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin: - "3 bin 850 gram bir kız bebeği başarıyla dünyaya getirdik. Hastanemiz bu konuda bir eğitim merkezi. Amacımız, Avrupa'daki gibi Türkiye'de bu yöntemlerin kullanımını artırarak normal doğum oranını yükseltmek ve sezaryeni azaltmak" - Anne Türkan Ekşi: - "Annelere önerim, hemen sezaryene başvurmasınlar. Böyle bir yöntem var, bebek döndürülebiliyor. Çok fazla acı veren bir yöntem değil. Sezaryenden daha kolay ve acısız olan bir yöntem"

DUYGU YENER - Anne karnındaki ters duruşu normal doğuma uygun olmayan bebek, doktorların dışarıdan elle müdahelesiyle baş pozisyonuna getirilerek normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.

Avrupa ve Amerika'da anne karnındaki ters pozisyondaki bebekler için sıkça uygulanan dışarıdan elle "makattan başa çevirme" yöntemi, Türkiye'de ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, iki bebeğini de normal doğumla dünyaya getiren bir hastaya uygulandı.

Üçüncü hamileliği sırasında bebeği normal doğum pozisyonunu almayan 39 yaşındaki Türkan Ekşi, doktorların sezaryen önerisi yerine normal doğum için beklemeyi tercih etti.

SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ekşi'ye, söz konusu yöntem önerildi. Doğuma kadar geçen sürede doktorların dışarıdan müdahelesiyle baş pozisyonuna getirtilen bebek, normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.

- "Sezaryen olmaktan kurtuldum"

Ekşi, hamileliğinin 36'ncı haftasında bebeğinin ters pozisyonda olduğunu öğrendiğini ve doktorların hemen sezaryen önerisinde bulunduğunu söyledi.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bebeğin pozisyonunun çevrilme yönteminin kendisine anlatıldığını aktaran Ekşi, "Bilmediğim bir yöntem olunca ilk başlarda korktum. Bebeğim 38'inci haftaya geldiğinde doktorumuz değerlendirdi ve makattan başa çevirme yöntemini uyguladı. Daha sonra bebek döndü ve doğum pozisyonunu aldı. 42'nci haftada doğum yaptım. Sezaryenden kurtuldum, normal doğum yaptım." şeklinde konuştu.

Ekşi, hamileliği esnasında bebeği ters pozisyonda olduğu için sezaryen ihtimaliyle karşılaşabilecek anne adaylarına ise şu öneride bulundu:

"Hemen sezaryene başvurmasınlar. Böyle bir yöntem var, bebek döndürülebiliyor. Çok fazla acı veren bir yöntem değil. Sezaryenden daha kolay ve acısız. Sezaryen olmaktan kurtuldum ve üçüncü bebeğimi de kucağıma aldım."

Baba Seyullah Ekşi ise üçüncü çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, "Ben de heyecandan yerimde duramıyorum. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sezaryen olmasından korkuyorduk böyle bir yöntemle dünyaya geldi. Kızımız doğmadan ünlü oldu." ifadelerini kullandı.

- "Normal doğum oranlarını artırmak istiyoruz"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Türkiye'de ve dünyada sezaryen doğum oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, primer sezaryen oranlarındaki yüksekliğin nedenlerinin başında, bebeğin anne karnındaki ters pozisyonunun geldiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tekin, hastanede daha önce İngiliz Kraliyet Cemiyetinden Dr. Sophia Webster ile "Doğumun ikinci evresinin güvenliği", "operatif doğum", "makat doğumları başa çevirme" konularında kurs düzenlediklerini anlattı.

Bu yöntemin Avrupa'da çok sık uygulandığına değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Hastanemiz de 'Royal College of Obstetricians and Gynaecologists' sertifikası aldı. Bütün uzman doktorlarımız, bu sertifikayı aldılar. Dr. Sophia'nın Türkiye'de olduğu dönemde karnın dışından elle bir manevra ile çevirme işlemini bebeğin başından tutarak baş dönüşünü sağladık. Bu yöntem, Avrupa ve Amerika'da çok sık kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda henüz bir cesaret yok. Biz bu konuda eğitim aldığımız için eğitim merkezi olmak istiyoruz. Anne adaylarını sezaryenden kurtarmak ve normal doğum oranlarını artırmak istiyoruz."

- "3 bin 850 gram kız bebek dünyaya geldi"

Türkan Ekşi başvurduğunda, uygulama hakkında tüm bilgileri kendisine aktardıklarını, onam formu aldıklarını ifade eden Tekin, "Yöntemi anlattıktan sonra bebeğe bir ultrason yapıp sağlık durumundan emin olduktan sonra dopplerini yapıp işleme başlıyoruz. İşlemden bir saat önce mide asidini giderici bir ilacı veriyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Tekin, bebeğin makattan başa çevrilmesi esnasında yurt dışındaki yapılan uygulamalarda rahmi gevşetmek için bir ilaç kullanıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlacın yurt dışından getirilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurduk. Türkan hanıma bu ilaç yetişmedi ve onu ilaçsız yaptık. Dört seferde bebeği makattan tutup iterek başından tamamen annenin karnından, invaziv bir yöntem değil başa çeviriyorsunuz. O sırada sürekli ultrason kontrolü altında oluyor.

Her bir çevirme hareketinden sonra ultrason yapıp daha sonra devam ediyorsunuz. Kendisi de sabretti, bebeğimiz 42. haftaya kadar annesinin karnında bu pozisyonunu korudu. 3 kilo 850 gram kız bebeğini başarıyla dünyaya getirdik. Hastanemiz bu konuda bir eğitim merkezi. Amacımız, Türkiye'de bu yöntemlerin aynı Avrupa'daki gibi kullanımını artırarak normal doğumları artırmak ve sezaryenleri azaltmak."

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