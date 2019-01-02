Anne karnında ters duran bebek normal doğumla dünyaya geldi

DUYGU YENER - Anne karnındaki ters duruşu normal doğuma uygun olmayan bebek, doktorların dışarıdan elle müdahelesiyle baş pozisyonuna getirilerek normal doğumla dünyaya gözlerini açtı. Avrupa ve Amerika'da anne karnındaki ters pozisyondaki bebekler için sıkça uygulanan dışarıdan elle "makattan başa çevirme" yöntemi, Türkiye'de ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, iki bebeğini de normal doğumla dünyaya getiren bir hastaya uygulandı. Üçüncü hamileliği sırasında bebeği normal doğum pozisyonunu almayan 39 yaşındaki Türkan Ekşi, doktorların sezaryen önerisi yerine normal doğum için beklemeyi tercih etti. SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ekşi'ye, söz konusu yöntem önerildi. Doğuma kadar geçen sürede doktorların dışarıdan müdahelesiyle baş pozisyonuna getirtilen bebek, normal doğumla dünyaya gözlerini açtı. - "Sezaryen olmaktan kurtuldum" Ekşi, hamileliğinin 36'ncı haftasında bebeğinin ters pozisyonda olduğunu öğrendiğini ve doktorların hemen sezaryen önerisinde bulunduğunu söyledi.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bebeğin pozisyonunun çevrilme yönteminin kendisine anlatıldığını aktaran Ekşi, "Bilmediğim bir yöntem olunca ilk başlarda korktum. Bebeğim 38'inci haftaya geldiğinde doktorumuz değerlendirdi ve makattan başa çevirme yöntemini uyguladı. Daha sonra bebek döndü ve doğum pozisyonunu aldı. 42'nci haftada doğum yaptım. Sezaryenden kurtuldum, normal doğum yaptım." şeklinde konuştu. Ekşi, hamileliği esnasında bebeği ters pozisyonda olduğu için sezaryen ihtimaliyle karşılaşabilecek anne adaylarına ise şu öneride bulundu: "Hemen sezaryene başvurmasınlar. Böyle bir yöntem var, bebek döndürülebiliyor. Çok fazla acı veren bir yöntem değil. Sezaryenden daha kolay ve acısız. Sezaryen olmaktan kurtuldum ve üçüncü bebeğimi de kucağıma aldım." Baba Seyullah Ekşi ise üçüncü çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, "Ben de heyecandan yerimde duramıyorum. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sezaryen olmasından korkuyorduk böyle bir yöntemle dünyaya geldi. Kızımız doğmadan ünlü oldu." ifadelerini kullandı.

- "Normal doğum oranlarını artırmak istiyoruz" Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Türkiye'de ve dünyada sezaryen doğum oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, primer sezaryen oranlarındaki yüksekliğin nedenlerinin başında, bebeğin anne karnındaki ters pozisyonunun geldiğini bildirdi. Prof. Dr. Tekin, hastanede daha önce İngiliz Kraliyet Cemiyetinden Dr. Sophia Webster ile "Doğumun ikinci evresinin güvenliği", "operatif doğum", "makat doğumları başa çevirme" konularında kurs düzenlediklerini anlattı. Bu yöntemin Avrupa'da çok sık uygulandığına değinen Tekin, şu bilgileri verdi: "Hastanemiz de 'Royal College of Obstetricians and Gynaecologists' sertifikası aldı. Bütün uzman doktorlarımız, bu sertifikayı aldılar. Dr. Sophia'nın Türkiye'de olduğu dönemde karnın dışından elle bir manevra ile çevirme işlemini bebeğin başından tutarak baş dönüşünü sağladık. Bu yöntem, Avrupa ve Amerika'da çok sık kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda henüz bir cesaret yok. Biz bu konuda eğitim aldığımız için eğitim merkezi olmak istiyoruz. Anne adaylarını sezaryenden kurtarmak ve normal doğum oranlarını artırmak istiyoruz."