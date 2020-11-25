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Anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü

25.11.2020 13:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü.Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım’da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.
Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.
Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.

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