Anne karnındaki ikiz bebeklerinin ölümünde soruşturma başlatıldı (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili ailenin doktor ihmali iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maalesef 21 haftalık ikiz bebekleri kaybetmiş bulunmaktayız. Değerli ailemizin üzüntülerini paylaşıyoruz. Hastamız, gebeliğinin başından itibaren hem aile hekimliği hem de devlet hastanemiz tarafından yakinen takip edilmiştir. Hasta, hastanemiz aciline başvurmuş, gerekli tetkikler doktor kontrolünde yapılmıştır. Bu tetkiklerde olağan dışı bir durum tespit edilmediği anlaşılmıştır. Olay vuku bulduğunda hastamız, farklı bir şikâyet ile hastaneye başvurmuş, nöbetçi kadın doğum uzmanımız tarafından tetkik edilmiş ve gerekli muayene yapılmıştır. Bebeklerin anne karnında kalp seslerinin alınamaması üzerine hasta yakınlarının, gündüz muayene oldukları diğer acil doktorunun odasına ağır sözler ve hiddetle yürüdükleri, bunun üzerine olayda adı geçen hekim ve tıbbi sekreterin hastane güvenliği tarafından güvenlik sebebi ile poliklinikten çıkarıldığı anlaşılmıştır. Aynı anda adı geçen hastamız, acilde kadın doğum uzmanının kontrolünde muayene ve tetkiki bir başka odada aksamadan devam etmiştir."

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve süreç ile ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

