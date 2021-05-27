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Anne karnındayken ameliyat edilen mucize bebek! ''Hamileliğini sonlandıralım'' denildi

27.05.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne karnındayken omurga ameliyatı olan iki yaşındaki kızın yürümesi, koşması hatta bir yerlere tırmanması mucize olarak tanımlanıyor. Doktorların, ''Hamileliğini sonlandıralım'' teklifini kabul etmeyen anne, ''Ne olursa olsun o benim bebeğim olacaktı, böyle bir şeyi asla düşünmedim'' diyor.

Anne karnındayken ameliyat edilen mucize bebek! ''Hamileliğini sonlandıralım'' denildi

İngiltere Essex'de yaşayan Eloise Simpson, daha anne karnındayken mucizenin adı oldu.

Omurga ve omurilik düzgün bir şekilde oluşmadığında ortaya çıkan bir doğum kusuru olan Spina bifida rahatsızlığı olan Eloise'ye daha doğmadan anne karnında müdahale edildi. Omurga rahatsızlığı anne karnındayken düzeltilen küçük kız yürüyemez denildiği halde yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor.

Koşan hatta tırmanabilen Eloise, ebeveynlerini ve ameliyatı yapan doktorlarını şaşırtmış durumda. Öyle ki doktorlar anneye, hamileliğinden vazgeçebileceğini ve kürtaj olabileceğini sundular.

''HAMİLELİĞİNİ SONLANDIRALIM DENİLDİ''

Anne Bethan, ''Prognozu göz önüne alındığında ne kadar iyi olduğuna inanamıyoruz; asla hayal edemezdik. 20 haftalık hamileyken, doktorlar omurgasında bir kusuru olduğunu söylediler. Hamileliğimi sonlandırma teklifinde bulundular. Onu doğurmama ihtimalini asla düşünmedim. Ne olursa olsun ne şartta olursa olsun o benim bebeğim olacaktı. Karnımdayken en az hasarla ameliyatı gerçekleşti. Eloise Birleşik Krallık'ta bu ameliyatı olan dördüncü kişi ve bütün riskler ameliyat öncesi bize anlatıldı. Beyin hasarı olabileceği söylendi. Ancak yolumdan dönemezdim o ne olursa olsun benim bebeğimdi'' şeklinde konuşuyor.

İLK AKLA GELEN ŞEY HAMİLELİĞİ SONLANDIRMAK OLMAMALI

Eloise'in ebeveynleri spina bifida'nın ''ölüm cezası'' olmadığı konusunda farkındalık yaratmak istiyor ve annelerin bebeklerinden vazgeçmemelerini istiyorlar. Bethan son olarak, ''Bu bir ölüm cezası değil ve hamilelikten vazgeçmek ilk seçenek olmamalı. İnsanların bunun dünyanın sonu olmadığını bilmeleri gerekiyor'' diyor.

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