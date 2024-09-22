Narin Güran cinayetinde katil olarak onu işaret etti! Dedektif Kurtbaba'dan çarpıcı ifadeler

8 Eylül günü Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde Narin Güran’ın cesedi bir çuvalın içinde üzeri taş ve çalılarla örülmüş halde bulundu. Olayın ardından tüm köyün Narin’e ne olduğunu bildiği iddia edilirken; anne, amca ve abiden oluşan 23 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12 kişinin tutukluluğuna karar verilmişti. Katilin kim olduğuna dair kesin bir cevap henüz bulunamazken, Psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılan Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Savaş Kurtbaba, anne Yüksel Güran’ı işaret ederek, katilin kim olduğunu aslında ilk itirafında söylediğini bildirdi.

"KATİL AMCA SALİM GÜRAN DEĞİL!"

Psikolog Esra Ezmeci ile Narin Güran cinayetini konuşan Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Kurtbaba, en başından bu yana katilin amca Salim Güran olmadığını ifade ederek, Narin'in annesinin Didem Arslan Yılmaz'daki ilk itirafında katili söylediğini vurguladı.

‘‘AMCA SALİM YAPSAYDI ONU LİNÇ EDERLERDİ’’

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yöreyi iyi bilmek gerektiğini ifade eden Kurtbaba, "Buralarda çok çalıştım. O yüzden yöreye hakimim. Burada amca Salim yapsaydı onu linç ederlerdi. Ancak aileden diğer erkek çocuklardan biri yaptıysa ve Salim onu polise verirse, asıl o zaman olay çıkardı" dedi.

"Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz ki Narin'in erkek kardeşleri var ve eğer cinayeti onlardan biri gerçekleştirirse, köyde muhtar olan ve sözü geçen kişi amca Salim onu satamaz" diyen Kurtababa, "Eğer kendi ailesinden bir erkek çocuğu ele verirse, erkek çocuk kıymetli olduğu için, Salim'in sözünün hükmü kalmaz." diye ifade etti.

ANNENİN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce Didem Arslan Yılmaz'a konuşan anne Yüksel Güran’ın sözlerini hatırlatan Dedektif Kurtbaba, ‘‘Anne Yüksel Güran, ‘Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuşmuştu sonrasında ise yayın kesilmişti. Anne oğlunun köpeğe şiddet gösterdiğini ve istismarda bulunduğunu söyledi" diye belirtti.

DEDEKTİF: "ABİ CİNAYETİ İŞLEDİ"

"Narin ise o köpeği çok seviyormuş" diyen Kurtbaba, "Madde kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen abi cinayeti işledi" diye vurguladı.

Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Kurtbaba, ayrıca şunları da söyledi:



"Narin anne ve amcasını uygunsuz bir şekilde görse onu geçiştirebilirler. Ama köpeğini o vaziyette gördüyse çığlık atmaya başlar. Abi ise onu susturmak için ağzını kapatır. Zaten otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boyun bölgesindeki bası da buna çıkıyor. Çocuk susmayınca şiddetlenen refleks boğulmasına neden oldu. Sonrası da malum..."