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Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, annesi Hatice Kılınç'ı 24 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ersin Kılınç'ın (32) yargılanmasına başlandı. Kılınç, ilk duruşmada, "Kulağıma sesler geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi.

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Geçen yıl 24 Kasım'da Yenimahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik tedavi gören işsiz Ersin Kılınç, evde annesi Hatice Kılınç'ı 24 kez bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ersin Kılınç, tutuklandı. Ersin Kılınç hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık ile babası Ali Kılınç ve avukatlar katıldı.

'KULAĞIMA SESLER GELİYORDU'

Mahkemede ifade veren Ersin Kılınç, psikolojik sorunları olduğunu ve kulağına sürekli sesler geldiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce amcasına ait barakada kaldığını ve eve giremediğini anlatan Kılınç, şöyle dedi:

"Annem aradı 'Eve gel' dedi. Apartmana kadar gittim ama eve giremedim. Annem yine aradı, 'Eve gelemiyorsan arkadaşının evine gel' dedi. Oraya gittim, annem de vardı. Sonra Gökçebey Devlet Hastanesi'ne gittik, beni Zonguldak'a sevk ettiler. Eve giremediğimi anlattım. Psikolojik tedavi gördüm. Bana ilaçlar verildi. Doktor bana 1 tane hap içmemi demesine rağmen 2 tane içmişim. Olay günü akşam 5 gibi eve gittik. Kulağıma sesler yine geldi. Annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve '112'ye haber verin' diye bağırdım. Bir ses daha duydum. Bana 'Su içmezsen öleceksin' dedi. Su birikintisinden su içtim. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı, çok üzgünüm ve pişmanım. Sanki içime biri girmiş gibiydi."

Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen Ersin Kılınç, "Benim bu hale gelmemin nedeni, üzerime şirket kuruldu. Borçlar vardı üzerimde. Bu yüzden psikolojim bozuldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.

DHA

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Zonguldak cinayet ersin klınç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niyeyse ben inandım bu çocuğa gerçekten anlattıkları doğru olabilir. her zaman derim Allah önce akıl sağlığı versin.
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