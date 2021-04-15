Anne kedi, yavrularını korumak için kendini feda etti

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki market işletmecisi Onur Çobanoğlu’nun beslediği anne kediyi aralarına alan 6 köpek, bir anda saldırmaya başladı. Saldırıdan kaçamayan kedi, köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Sabah markete geldiğinde bir ağaç dibinde kedinin öldüğünü gören Çobanoğlu ve arkadaşları, yavru kedileri ise korumaya alarak evlerine götürdü.

Köpeklerin kediye saldırma anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YAVRULARI İÇİN KENDİNİ FEDA ETMİŞ"

Market sahibi Onur Çobanoğlu, “Gece saatlerinde 5-6 tane sokak köpeği gelmiş buraya. Anne de yavrularını korumak için kendini feda etmiş. İlk önce anne kedi yavrularını korumak için saldırıyor, onlar da toplu olunca sıkıştırmışlar. Sabah geldiğimde ağacın dibinde kaskatı kesilmiş şekilde buldum. Yavruları buradaydı. Arkadaşımız kontrol etti onlar da çok şükür bir şey yok. Köpeklerin bu bölgede özellikle sabahları grup halinde geziyorlar. Onlar da bir canlı ama insanlara bile saldırabiliyorlar. Belediyeye bu konuda haber verdik ama bekliyoruz” dedi. (İHA)





