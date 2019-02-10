Hastalığının son evresinde olduğu belirtilen kadına, karaciğer nakli yapılması önerildi. Annesinin gözünün önünde günden güne erimesine razı olmayan Burcu Asena, "canım" dediği annesine ciğerini verebilmek için tetkikleri yaptırdı.

Hastanede annesinin yanından hiç ayrılmayan Burcu Asena Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su toplaması nedeniyle karnı çok büyüyen ve komaya giren annesine bir şey olacak düşüncesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Annesinin nakil olması gerektiğini öğrenince tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulayan Akıncı, "Anneme 'Ameliyatı ister misin?' dedik. O da büyük cesaretle 'Evet' dedi. Beş günde toparladım, sağlıklıyım. Korkacak, tereddüt edilecek hiçbir şey yok. Birisine derman olacaksanız, korkmayın." dedi.

Yaşamak için yaşın öneminin olmadığını aktaran Akıncı, şöyle devam etti:

"Umut ışığı doğdu, nasibimiz bu yönde açıldı. Annemle savaşmamız gerektiğine inandım. Kimsenin bir gün de olsa yaşama hakkını öyle kolayca kafanızda gün biçerek veremezsiniz. Herkesin bir gün de olsa bir sene de olsa yaşamaya hakkı var. Yaşamak için yaşın bir önemi yok. Birbirimizden güç aldık. Annem hayattaki en büyük aşkım, varlığım. Onu çok seviyorum. Hayatta olduğumuz her an Sevgililer Günü bizim için."