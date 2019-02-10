HABER

Anne kız "can ciğer" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Antalya'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastalığının son evresindeki 72 yaşındaki anne, kızından gerçekleştirilen nakille hayata tutundu - Burcu Asena Akıncı: - "Birbirimizden güç aldık. Annem hayattaki en büyük aşkım, varlığım. Onu çok seviyorum" - Anne Halime Akıncı: - "Önce ben kızıma can oldum, şimdi o bana. Birbirimize sarılarak hayat verdik"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşayan 72 yaşındaki anne, kızından gerçekleştirilen nakille yeniden yaşama bağlandı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 32 yaşındaki Burcu Asena Akıncı, 10 yıl önce babasını kalp krizi sonucu kaybetti. Akıncı'nın yaklaşık üç ay önce de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki annesi Halime Akıncı'ya karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Karnı su toplayan, komaya giren ve bir süre hafıza kaybı yaşayan Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastalığının son evresinde olduğu belirtilen kadına, karaciğer nakli yapılması önerildi. Annesinin gözünün önünde günden güne erimesine razı olmayan Burcu Asena, "canım" dediği annesine ciğerini verebilmek için tetkikleri yaptırdı.

Sonuçların olumlu çıkması üzerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından yapılan karaciğer doku nakliyle Halime Akıncı yeniden hayata tutundu.

- "Birbirimizden güç aldık"

Hastanede annesinin yanından hiç ayrılmayan Burcu Asena Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su toplaması nedeniyle karnı çok büyüyen ve komaya giren annesine bir şey olacak düşüncesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Annesinin nakil olması gerektiğini öğrenince tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulayan Akıncı, "Anneme 'Ameliyatı ister misin?' dedik. O da büyük cesaretle 'Evet' dedi. Beş günde toparladım, sağlıklıyım. Korkacak, tereddüt edilecek hiçbir şey yok. Birisine derman olacaksanız, korkmayın." dedi.

Yaşamak için yaşın öneminin olmadığını aktaran Akıncı, şöyle devam etti:

"Umut ışığı doğdu, nasibimiz bu yönde açıldı. Annemle savaşmamız gerektiğine inandım. Kimsenin bir gün de olsa yaşama hakkını öyle kolayca kafanızda gün biçerek veremezsiniz. Herkesin bir gün de olsa bir sene de olsa yaşamaya hakkı var. Yaşamak için yaşın bir önemi yok. Birbirimizden güç aldık. Annem hayattaki en büyük aşkım, varlığım. Onu çok seviyorum. Hayatta olduğumuz her an Sevgililer Günü bizim için."

Akıncı, yaşadıkları zorlu süreçte kendisine büyük destek veren doktor, hemşire ve koordinasyon ekibine teşekkür etti.

- "Kızımdan Allah razı olsun"

Üç çocuk annesi Halime Akıncı da eşini kaybettikten sonra kızıyla yaşadığını dile getirdi.

Hastalığının bir anda geliştiğine anlatan Akıncı, "Başarılı ameliyatla sağlığıma kavuştum. Önce ben kızıma can oldum, şimdi o bana. Birbirimize sarılarak hayat verdik. Kızımdan Allah razı olsun. Kendim için yetiştirmişim, iyi ki doğmuş. Çok mutluyuz, hep sağlıklı olacağız inşallah." diye konuştu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Asansör firmasında 165 parça tarihi eser ele geçirildiAsansör firmasında 165 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
72 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anne Burcu Asena Akıncı Halime Akıncı karaciğer

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.