HABER

Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında, çifte cinayet sırasında evde olan 8 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenecek.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında, çifte cinayet sırasında evde olan 8 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenecek. Mahkeme, annesi ve anneannesi gözleri önünde öldürülen çocuğun bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

Korkunç olay, Nisan ayında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde

meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da yakalandı. Üzerinden eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KARAKOLDA BENİ DÖVDÜKLERİ İÇİN CİNAYETİ KABUL ETTİM'

Davanın görülmesine Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Ali Hattab, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" dedi.

CİNAYETİ, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI AYDINLATACAK

Diğer tutuklu sanık Khaled Jarad ise "Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, alkol ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Eve girmemle birlikte polisler geldi. Ali, kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetlerle ilgim yok" diye konuştu.

Mahkeme, annesi ile anneannesinin öldürüldüğü sırada evde olan ve çifte cinayete tanıklık eden çiftin 8 yaşındaki oğulları M.'nin, bir sonraki duruşmaya getirilerek, ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildiAdana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildiDiyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.