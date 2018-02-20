Anne-kız geceye damga vurdular

Defne Samyeli kızı ile beraber bir geceye katıldı. Anne-kız güzelliklikleriyle geceye damga vurdu

Annesiyle arkadaş gibi

1 / 12 Ünlü yıldız Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin ile kelimenin tam anlamıyla arkadaş gibi.

2 / 12 Türkiye'nin taçlı güzellerinden Samyeli mimar Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı Deren Talu ile birlikte bir davete katıldı. Samyeli ve kızı birbiriyle uyumlu kıyafetleriyle şık bir görüntü sergiledi.

3 / 12 Samyeli'nin Deren'in yanı sıra Derin adında 15 yaşında bir kızı daha bulunuyor.

4 / 12 Defne Samyeli'nin, her ikisi de ABD'de dünyaya gelen kızlarından Deren, kariyer olarak annesinin izinden gitmeye karar verdi. Genç kız, oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda moda dünyasına da adım attı.

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