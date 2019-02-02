Anne kız kanseri beraber yendi

Kontrolleri için hastaneye gelen Yağmur Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, o zor günleri annesi, eşi ve 3 yaşındaki oğlunun destekleriyle aştığını söyledi.

Öztürk'ün göğüsünden alınan parçada yapılan patolojik incelemede kitlenin kötü huylu olduğu ve iki lenfe de yayıldığı belirlendi.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve bu süreçte moralini hiç bozmadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Sadece kabullenerek, eğlenerek, tadını çıkararak, biraz da şımararak bu zamanı atlattım. Bu hastalıkla yolu kesişenler öncelikle kesinlikle 'neden ben' diye sormasınlar. Herkesin, her insanın bedeninde kanser yatıyor. Karşınıza çıktığında bir 'dur' deyin. Evet geldin ama ben seni tedavi edebilirim, geçip gidersin sadece 6 aylık bir süreç var. Evet saçların dökülecek, saçların, kirpiklerin dökülecek ama her şeyin çözümü var. Saçıma bir eşarp takarım gezerim, kaşımı boyar gezerim, bir takma kirpik taktırırım çok da güzel olur. 6 ayda böyle geçer gider diye gayet hoş bir şekilde, kendinize inanarak geçirebilirsiniz."

Öztürk, annesinin kanser olduğunu internetten test sonuçlarına baktığında öğrendiğini, kendisine güçlükle söyleyebildiğini belirterek tedavi sürecindeki zorlukları anne kız dayanışmasıyla atlattıklarını ifade etti.

- "Tedavi olunca geçeceğine inandım"

Anne Betigül Özönans da kızına kanser tanısı konduğunda çok üzüldüğünü, aynı tanıyı kendisi aldığı zaman ise hiç üzülmediğini dile getirdi.