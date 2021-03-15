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Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

15.03.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

Ankara'da, kendilerini anne- kız müşteri olarak tanıtan 2 kişi, peruk ve saç ürünleri satılan iş yerinde kasiyeri oyalayarak 2 bin 500 TL değerinde saç yumağını çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde Çankaya ilçesi Menekşe-1 Sokak'ta bulunan Ahmet Mucuk'un işlettiği peruk ve saç ürünleri mağazasında meydana geldi. İş yerindeki kasiyere kendilerini anne ve kızı olarak tanıtan 2 kadın, doğal saçlardan yapılan peruklarla ilgilendi.

Anne rolündeki kadın, kasiyerin önüne geçip peruklarla ilgili sorular sorarken, diğer kadın da bir saç yumağını eline alıp incelemeye başladı. Kasiyer, anne rolündeki kadının sorularıyla muhatap olduğu sırada diğer kişi, kasiyerin 30 saniyelik boşluğundan faydalanarak yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki doğal saç yumağını kolundaki torbaya yerleştirdi.

Anne ve kızı ardından iş yerinden ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Bir süre sonra saç yumaklarından birinin kaybolduğunu fark eden iş yeri çalışanları, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık anını yakaladı. Ardından da polise haber verildi. Polis, anne- kız kılığındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"KAMERALARA BAKA BAKA ANNE- KIZ HIRSIZLIK YAPIYOR"

Dükkan işletmecisi Ahmet Mucuk, "Ankara'da peruk mağazamıza gelen anne- kız, saç bakmak için geldiklerini söyleyip bizleri oyaladı. O sırada sarışın anne, çalışan elemanımızı başka şekilde oyalarken arka taraftan kız çocuğu saçı eline alıp, inceler gibi yapıyor. Annesiyle göz işaretleriyle anlaşıp, elemanın önünü kapatıp köşe noktada saçı poşetine katlayıp atıyor ve anne hala alıcı gibi saç hakkında bilgi alırken kız mağazadan çıkıp uzaklaşıyor. Kameraların içine baka baka gündüz anne- kız birlikte hırsızlık yapıyor. Bu kişileri tanıyan bilen kim varsa herkes görsün. Yaptıkları hareketin rezilliğini herkes görsün" ifadelerini kullandı. (DHA)

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